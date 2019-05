von Lenny Münzer

Ob den Königsfeldern wohl ihre gute Luft zu Kopf gestiegen ist? Oder wie wäre es sonst zu erklären, dass die Gemeinde ihre Ortsschilder austauschen will? Vielleicht waren sie einfach zu trist. Auf gelbem Hintergrund „Stadt Königsfeld„ – das war einmal.

Geht es nach dem Willen der Verwaltung, soll auf den Schildern künftig zu lesen sein: „Staatlich anerkannter Heilklimatischer Kurort Königsfeld„. Klingt doch schon viel besser! Eine Umbenennung in Bad Königsfeld wäre da nicht so wirksam. Denn mehr als doppelt so viele Leute achten bei der Wahl des Urlaubsortes auf ein höherwertiges Prädikat als auf diesen läppischen Zusatz. Ob die neuen Schilder wirklich installiert werden, wird sich in der nächsten Sitzung des Gemeinderats am kommenden Mittwoch entscheiden.

Mit dem Tausch wollen die Gemeinderäte nun endlich die Unverfrorenheit beenden, dass die halbe Welt nicht weiß, dass ihr Ort über dieses „entscheidende Alleinstellungsmerkmal“ verfügt. Zum Glück kostet der Tausch nur 740 Euro. Da dürfte ja noch etwas Geld im Stadtsäckel für frische Luft übrig bleiben. Die wird im Gemeinderat ja offensichtlich gebraucht.