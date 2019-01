von Rüdiger Fein

"Das Neue Jahr 2019 wird ein spannendes Jahr": Mit diesen Worten begrüßte Ralf Ruchlak, technischer Direktor der Königsfelder Mediclin, die Bewohner des Hermann-Schall-Hauses. Das Haus hatte eingeladen zum traditionellen Neujahrsempfang, und viele der Bewohner hatten ihre Angehörigen zu Gast, um gemeinsam, wenn auch mit etwas Verspätung, das Jahr 2019 zu begrüßen.

Bürgermeister Fritz Link begrüßt die Gäste im Herrmann-Schall-Haus und wünschte sich eine Rückbesinnung auf das Vergangene ebenso wie einen Blick in die Zukunft. | Bild: Rüdiger Fein

Das neue Jahr werde deshalb spannend, begründete Ralf Ruchlak seine Worte, weil man dem Bedarf folgend bereits im vergangenen Jahr den Grundstein gelegt habe für eine neue Seniorenwohnanlage, in der nach Fertigstellung 90 Betten zur Verfügung stehen werden. Seinen Gästen empfahl Ralf Ruchlak, in diesem Jahr ganz besonders dem Frieden nachzujagen, und er sprach dabei auch vom inneren Frieden des Hauses als einem wichtigen Bestandteil des gesellschaftlichen Miteinanders.

In die gleiche Kerbe schlug Bürgermeister Fritz Link, der eine Rückbesinnung auf das Vergangene ebenso forderte wie einen Blick in die Zukunft. In einem kurzen geschichtlichen Exkurs erinnerte er daran, dass man gerade in Europa gut daran tue, sich an jetzt 74 Jahre Frieden zu erinnern. Die Vergangenheit sei leider zu Genüge von Kriegen und Auseinandersetzungen geprägt gewesen. Die Erinnerung sei gerade deshalb wichtig, weil man ohne das Wissen um sie keine Zukunft gestalten könne, so Link.

Was Königsfeld angehe, habe man im vergangenen Jahr begonnen, ein Stück Vergangenheit zurückzuholen. Die Umgestaltung des historischen Parks in der Ortsmitte nach dem ursprünglichen Vorbild der Herrnhuter Gemeine mit dem großen Brunnen in der Mitte sei in Angriff genommen worden.

Er wolle diese Stunde auch nutzen, um dem Betreuungsteam und ebenso den ehrenamtlichen Helfern im Hermann-Schall-Haus zu danken. Außerdem lobte Bürgermeister Link die Perspektive in die Zukunft, die das Haus mit dem bereits begonnenen Neubau erfahre. Er hoffe, so Bürgermeister Link, dass der Winter nicht allzu lange dauere und man noch in 2020 mit dem Neubau fertig werde.