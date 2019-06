von Stefan Simon

„Das Privileg eines Angestellten ist es, dass man an seiner Arbeitsstätte die Kunstwerke bei einer bevorstehenden Ausstellung als erster ganz in Ruhe anschauen und sich mit ihnen auseinandersetzen kann“, erklärt Bernd Mössinger. Recht hat der als Pneumologe tätige Chefarzt der Königsfelder Albert-Schweitzer-Klinik, wo am vergangenen Dienstag eine Ausstellung mit dem Arbeiten des Hammereisenbacher Künstler Wolfgang Kleiser eröffnet wurde.

Wolfgang Kleiser vor einer seiner Skulpturen, die noch bis Mitte September in der Albert Schweitzer Klinik in Königsfeld zu besichtigen sind. Die Ausstellung ist täglich von 9 bis 19 Uhr zugänglich, der Eintritt ist frei. | Bild: Stefan Simon

Dass Mössingers Lieblingswerk ausgerechnet eine Ton-Acryl-Arbeit mit dem Titel „Alter schützt vor Torheit nicht“ ist, verwundert eigentlich nicht. Denn für den Lungenfacharzt gehören rauchende Patienten in der Klinik und im Park schlichtweg zum Alltag. Um ganz alltägliche Szenen geht es schließlich auch bei den anderen Arbeiten Kleisers. Aber aus welchen Quellen schöpft er für seine Alltagsszenen?

Wolfgang Kleisers Szenen und Skulpturen spiegeln den Klinikalltag von Bernd Mössinger wider. Der Pneumologe ist Chefarzt an der Albert Schweitzer Klinik. | Bild: Stefan Simon

Er schaut einfach genau hin und gibt das Erlebte, Beobachtete in komprimierter Formensprache wieder. Wolfgang Kleiser, 1936 in Vöhrenbach-Urach geboren, ist selbstverständlich weit über die Region als Bildhauer sakraler Motive bekannt. In der „Szenen-Ausstellung“ entwickeln sich seine Motive aber in den Exponaten – losgelöst von irgendwelchen religiösen Inhalten – eben zu Individuen aus Fleisch und Blut, somit zu menschlichen Situationen mit hoher Allgemeingültigkeit.

Ob sakral oder profan: Auch unter formalen Aspekten überzeugt hier der Künstler. Es gab in der Region schon einige Ausstellungen mit Arbeiten von Wolfgang Kleiser. Das Besondere für die Besucher dieser Präsentation: Man erlebt den Künstler eben nicht als genialen Holzbildhauer, wie man Wolfgang Kleiser gemeinhin kennt, sondern auch als souveränen Plastiker und Zeichner.

Axel Heil ist Künstlerkollege und Kurator der Ausstellung. Er wollte Kleiser als Zeichner und Plastiker zeigen. | Bild: Stefan Simon

So hat der Dauchinger Künstlerkollege Axel Heil, der die Ausstellungsreihe in der Königsfelder Klinik konzipiert, gerade eben keine Skulpturen, sondern „nur“ Papierarbeiten und Plastiken ausgewählt. „Die Zeichnungen eines Bildhauers waren und sind vielerlei Vorurteilen ausgesetzt“, so die Künstlerin und Hüfinger Museumskuratorin Ariane Faller-Budasz in ihrer Einführung in das Werk Kleisers. Natürlich fungieren bei Bildhauern Zeichnungen als Skizzen, Vor- und Planzeichnungen für Skulpturen und Plastiken. „Zumeist – und in Wolfgang Kleisers Arbeit zweifelsohne – sind sie jedoch viel mehr als ein Mittel zum Zweck, sondern stellen ebenfalls eine autarke Werkgruppe dar“, so Faller-Budasz.

Ein Lieblingsort für die skulpturale und zeichnerische Dokumentation ist für Kleiser nach wie vor das Café. Dort holt er sich bei seinen Radtouren die Inspirationen für seine pointierten Charakterstudien. Dort gibt es Blickwinkel, vielschichtige Betrachtungsebenen und Reflexionsansätze. Die Raststätten bei seinen Touren, sind sicherlich Bildanlass, aber es gibt auch Themen, die den ganz normalen Alltag zuhause, beim Einkaufen oder aber auch einen Klinikaufenthalt beschreiben.

Kleiser formuliert in seinen Arbeiten seine Eindrücke und Gemütsbewegungen. Augenblicke der Begegnung seien Schnittstellen zwischen Menschen, Schnittmengen ihrer Gedanken, Emotionen und Handlungen. „Der reine Austausch von Informationen ist es nicht, der Wolfgang Kleisers Interesse weckt – es sind die Beobachtungen „zwischen den Zeilen“, die Worte, die nicht ausgesprochen, die Blicke, die nicht erwidert werden“, so Faller-Budasz.

Kleisers Szenerien des Zwischenmenschlichen könnten sich zum Teil vielleicht tatsächlich so abgespielt haben, einige davon haben sich in der Einbildung des Künstlers fast unabhängig ausgebildet oder aus einer realen Szene weiterentwickelt haben. Manche sind Potenziale von Augenblicken, die sich irgendwann einmal tatsächlich so zutragen könnten. „Sehen wir den Unterschied“, fragte Faller-Budasz.

Das müssen wir absolut nicht. Aber wir müssen uns einlassen auf Kleisers kleinformatige, aber nicht minder aussagekräftige Szenerien. So finden wir uns wenn wir in Kleisers Bildwelt eintauchen in der ganz realen Welt wieder: ob es nun im Café, auf der Straße, am heimischen Esstisch oder auch am Krankenbett in der Klinik ist. Wie die zwischenmenschlichen Dialoge, die Wolfgang Kleiser in seinen Arbeiten thematisiert, begegnen sich auch die Werke innerhalb seiner Ausstellungssituationen, korrespondieren, kommunizieren untereinander und miteinander und knüpfen Kontakte zu den Betrachtern. Fazit: Wolfgang Kleiser ist ein Garant für künstlerische Qualität und handwerkliche Solidität – und vor allem ein Künstler, der seine Mitwelt genau beobachtet. Ob er nun im kirchlichen auftragsbezogen oder völlig frei arbeitet, figürlich oder – abstrakt, der Bildhauer verleugnet seine eigenständige Handschrift und Motivitation nie.

„Wolfgang Kleiser – Szenen- Zeichnungen und Plastiken“, ist noch bis zum 14. September in der Albert Schweitzer Klinik in der Parkstraße 10 in Königsfeld täglich von 9 bis 19 Uhr zu sehen.