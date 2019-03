von Eszter Bodo

Das zweitägige Yoga Tune Up Workshop-Wochenende in Königsfeld am Samstag, 16. März und Sonntag, 17. März, bietet den Erkenntnisgewinn, besser mit dem eigenen Körper zu leben. Das Training basiert auf einfachen, effektiven Übungen mit den speziellen Therapiebällen, um funktionale Kraft und Beweglichkeit zu verbessern.

Die Workshops bestehen aus einer Kombination von anatomischen Kenntnissen, myofaszialer Selbstmassage, „feingetunten“ korrigierenden Übungen und Atemtechniken, verbunden mit Ballarbeit gegen Stress. Am ersten Tag geht es um Hilfe bei Nackenverspannungen, Kopfschmerzen und Migräne. Am zweiten Tag soll es um die Schmerztherapie der Beine gehen.

Was sind Faszien?

Sie sind das Bindegewebe, das ständig unter Zug und Spannung steht. Lange Faszienketten durchziehen den gesamten Körper und müssen daher elastisch und flexibel sein, um beschwerdefrei zu bleiben. "Die leicht erlernbare Selbsttherapie arbeitet mit Therapiebällen verschiedener Größen, die fähig sind, tief in das Gewebe einzudringen und eine wirksame Form der Selbstmassage und Selbstbehandlung von Schmerzpunkten und Verspannungen im Körper darzustellen", erklärt Christiane Potschaske, Sporttherapeutin und Yoga Tune Up Trainerin.

Die Workshops sind für jede Altersgruppe geeignet. Anmeldungen sind bis zum 13. März möglich. Weitere Informationen gibt es unter www.achtsambarfusslaufen.de.