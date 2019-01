von Rüdiger Fein

Königsfeld – Das war Mundarttheater vom feinsten, was die Laienspielgruppe der KolpingfamilieSchramberg am Freitag auf die Bühne im Königsfelder Haus des Gastes brachte. Monika Hirschle hat hier unter dem Titel "Onder Dach und Fach" ein turbulentes Stück geschrieben, das nicht nur von den bunten wie auch typischen Figuren lebt, die in einer ganz normalen schwäbischen Kleinstadt eigene Regeln für das Miteinander aufstellen.

Sie lässt ihre Protagonisten die manchmal unbequemen Wahrheiten und Weisheiten auch lautstark in schwäbischer Mundart verkünden. Die Geschichte der Familie Maier, ob dies nun ein typisch schwäbischer Name ist, darüber mag man streiten, fehlt hier doch das "le" am Ende, ist schnell erzählt und dem Alltag entnommen. Opa Eugen Maier hat Vorsorge für seinen Lebensabend getroffen und der Familie seines Sohnes Jürgen durch erheblichen finanziellen Einsatz den Erwerb eines eigenen Hauses ermöglicht. Jetzt ist man mitten im Umzug und Opa Eugen muss sich von vielen lieb gewonnenen Gegenständen trennen. Dazu gehören auch die verstaubten und vergilbten Gardinen an seinem Fenster. Mit diesen Gardinen allerdings hat es eine besondere Bewandtnis, dort hatte der Rentner aus Angst vor Einbrechern seine Ersparnisse eingenäht. Dass Schwiegertochter Karin diese einfach entsorgt hat, sorgt für turbulente Szenen gleich zu Beginn. Wie sich dieser Vorfall am Schluss der Geschichte doch noch aufklärt und zum Guten wendet, erfährt das Publikum lange nicht. Denn ab sofort steht die neue Nachbarschaft, hier allen voran die so resolute wie auch nervige Hilde Häfele, im Fokus des Geschehens. Und ab sofort sind Lachsalven und Szenenapplaus aus dem Publikum an der Tagesordnung.

Wenn beispielsweise Nachbarin Hilde Häfele den neuen Nachbarn vorgibt: "Hen Sie scho a Namensschildle für ihr Klingel? Wissat se, mir hens halt gern einheitlich en dr Stroß, dass ällas gleich aussieht", beklatscht das Publikum die typische kleinbürgerliche Szene und wenn gegen später der Streit mit den Nachbarn eskaliert, gibt es donnernden Applaus für Sätze wie: "Wenn man Dir de Gosch wechdadscha tät, dann dädsch mit dem Fiedle widderbabble", oder "Scho mol ohne mi o’gfanga! Do musch doch uffbassa wie an Heftlesmacher, daß da nix verpaßsch!"

Man merkt beim Publikum, dass fast jeder Mundart versteht. Aber es gibt auch Ausnahmen. "Wir verstehen zwar vieles, aber bei den beiden Alten tun wir uns schwer, die gebrauchen Wörter, die uns nicht geläufig sind", meint Edelgard Schmach aus Lübeck. "Wir kommen seit fast dreißig Jahren in den Schwarzwald und mögen den Dialekt", ergänzt Ehemann Dieter. Auch sonst ist das Publikum an diesem Theaterabend bunt gemischt. Viele Königsfelder freuen sich, dass die Königsfelder Tourist-Info die Laienspielgruppe der Kolpingfamilie in den Kurort geholt hat. Für die Schauspieler sei es garnicht so schwierig gewesen und ihm mache das Stück besondere Freude, erklärt Roland Rudolphy, der den Opa Maier spielt. Im Gegenteil, die ganze Situation sei einfach spannend und lustig zugleich gewesen. Seit jetzt vierzig Jahren und von Anbeginn dabei habe er immer noch Spaß am Theater spielen, so der Senior. Julia Haag, die im Stück seine Schweigertochter spielt, meint, dass angesichts der turbulenten Situationen die größte Schwierigkeit gewesen sei, immer ernst zu bleiben.