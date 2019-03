von Kirsten Strötgen

In Königsfeld wird Lebensqualität auch durch verschiedenste kulturelle Aktivitäten definiert. Der Verein Kunstkultur Königsfeld trägt dazu nicht unwesentlich bei. Nach der erfolgreichen Ausstellung des Königsfelder Künstlers Jochen Winckler ist es dem Verein nun wieder gelungen, einen namhaften Künstler für eine Ausstellung zu gewinnen.

Jörg Obergfell ist sogar ein Kind der Gemeinde. Er ist bekannt, nicht zuletzt dadurch, dass er hier zur Schule ging und auch seine Eltern immer noch ortsansässig sind. Nach verschiedenen Einzel- und Gruppenausstellungen in aller Welt, lässt der Wahl-Kölner nun die Königsfelder Bürger an seinen künstlerischen Arbeiten teilhaben. Zur Vernissage seiner Ausstellung "Schleichwege" sind daher zahlreiche Besucher gekommen, nicht zuletzt auch Familie und viele Freunde. Jörg Obergfell: "Ich freue mich sehr, hier zu sein. Wir haben hier einen äußerst engagierten Ausstellungsraum, daher habe ich mich auch sehr angestrengt."

Nach einleitenden Worten des amerikanischen Physiologie-Professors und Wegbegleiter Obergfells, Jeremy Wasser, der vor allem die natürliche Unnatürlichkeit in Kontrast setzte und die Perspektivität der Kunstobjekte herausstellte, wurde die Vernissage eröffnet. Künstler Jörg Obergfell hat den Ausstellungsraum bewusst in die Präsentation seiner Arbeiten mit einbezogen. Die Ausstellung passe sich den architektonischen Eigenheiten an und mache den Raum zum Bestandteil der Inszenierung. So finden sich Objekte an Säulen, auf dem Boden, an der Decke und in den Ecken anstatt auf den großen weißen Flächen der Hauptpräsentationswände. Einige Werke müssen vom Betrachter sogar aktiv im Ausstellungsraum gefunden werden.

Manfred Molicki, Vorsitzender von Kunstkultur, bittet daher nicht umsonst darum, die teilweise sehr fragilen Kunstobjekte nicht anzufassen oder gar wegzuräumen, weil sie nicht als künstlerische Ausstellungsstücke erkannt werden könnten. Am 23. März wird der Kunstraum mit der Ausstellung zur deutschlandweiten Nacht der Museen um 21 Uhr für alle Interessierten geöffnet sein. Denn erst bei Dunkelheit, so Manfred Molicki, können manche Projizierungen erst richtig in Szene gesetzt werden. An diesem Abend und auch am darauffolgenden Tag, am 24. März, um 15.30 Uhr, wird der Künstler Jörg Obergfell vor Ort sein und seine Kunstwerke bei einem Künstlergespräch vorstellen. Die Ausstellung "Schleichwege" ist noch bis zum 14. April im Kunstraum Königsfeld zu besichtigen. Auch die Dauerausstellung "Königsfelder Künstler 1920-heute" im Untergeschoss ist ab sofort wieder geöffnet.