von sk

Am Sonntag, 10. März, lädt der der Verein Kunstkultur Königsfeld ab 11.30 Uhr zu einer Vernissage der neuen Ausstellung “SCHLEICHWEG” mit Arbeiten des Künstlers Jörg Obergfell ein. Der junge Künstler stellt nach nunmehr 20 Jahren internationaler Ausstellungstätigkeit jetzt erstmals wieder in seinem Heimatort Königsfeld aus. Neben seiner Tätigkeit als freischaffender Künstler lehrt Jörg Obergfell derzeit als Professor für Künstlerisches Gestalten an der Hochschule in Trier.

Königsfeld Blick ins digitale Klassenzimmer: Lehrer der Zinzendorfschulen informieren sich über die Zukunft des Unterrichts Das könnte Sie auch interessieren

Kunstraum ist völlig umgestaltet

Der Künstler gestaltet den Kunstraum völlig neu mit seinen außergewöhnlichen Holz- und Papierarbeiten, aber auch Großfotos und Videoarbeiten sind Teil der Installation. Der Titel Schleichweg verweist einerseits auf den lokalen Bezug des Künstlers zum Ausstellungsraum – Heimat ist ja auch dort, wo man durch die Benutzung von inoffiziellen, unausgeschilderten Pfaden und Abkürzungen einen persönlichen Bezug zu einem Ort schafft. Andererseits ist diese Form von taktischer Aneignung der Umgebung ein wichtiges Gestaltungsmerkmal von Obergfells Arbeitsweise.

Printmedien als Materialsammlung

Während sich die Holzarbeiten an einer Aufwertung und Personalisierung der Motive und Überreste zeitgenössischer Massenkultur versuchen, werden bei den Papierobjekten Printmedien als frei verfügbares, in der Großstadt gesammeltes Material verwendet. Diese Arbeiten funktionieren als eine Art Straßenfotografie mit den Mitteln der Plastik, bei der Motivwahl und Arbeitsweise eng miteinander verknüpft sind.

Auch diese Plastik, die einem Yeti nachempfunden ist, kann bis zum 14. April besichtigt werden. | Bild: Kunstraum Königsfeld

Aufnahmen aus dem urbanen Raum

Beispielhaft zeigt er das an der Arbeit "Tachiyomi": Personen, die in einem Zeitschriftengeschäft stehend lesen, ohne eine Zeitschrift zu kaufen. In Japan ist diese Art der Versunkenheit im öffentlichen Raum und der damit einhergehende Konsumverzicht so weit verbreitet, dass dafür ein eigenes Wort erfunden wurde und an vielen Geschäften Schilder mit der Aufschrift „Kein Tachiyomi“ angebracht sind. Diesem „wildernden Lesen“ entspricht die Umsetzung der Plastik, die komplett aus im urbanen Raum aufgelesenen Printmedien besteht und diese zweckentfremdet. Mit ähnlichen Themen beschäftigen sich Obergfells Foto-und Video Arbeiten.

Das Werk "Strange folly" von Jörg Obergfell ist Teil der am Sonntag beginnenden Ausstellung im Kunstraum Königsfeld. | Bild: Kunstraum Königsfeld

Kunstraum Teil der Inszenierung

Die Methodik des Schleichweges spiegelt sich weiterhin in der Anordnung der Arbeiten im Ausstellungsraum wieder. Sie passt sich subtil den architektonischen Eigenheiten des jeweiligen Raumes an und macht ihn bewusst zum Bestandteil der Inszenierung. So befinden sich die Objekte eher an Säulen, Boden, Decke und in den Ecken anstatt auf den großen weißen Flächen der Hauptpräsentationswände oder reagieren auf diese durch gezielte Platzierung von Miniaturen – einige Werke müssen vom Betrachter aktiv im Ausstellungsraum gefunden werden.

Offizielles Plakat zur Ausstellung. | Bild: Kunstraum Königsfeld

Dauerausstellung im Untergeschoss

Gleichzeitig wird auch wieder die Dauerausstellung "Königsfelder Künstler 1920-heute" um Untergeschoss des Kunstraumes eröffnet, eine Ausstellung, in der 46 Künstler, die in Königsfeld leben oder gelebt haben, mit je einer Arbeit vertreten sind. Die Ausstellung zeigt, für wie viele Künstler Königsfeld inspirierend wirkt und gewirkt hat. Bis auf einige Leihgaben können diese Arbeiten erworben werden.