von Eszter Bodo

Das Abonnement des Kulturvereins beinhaltet stets drei Opern- und eine Ballettvorführung pro Spielzeit, beginnend im Herbst in Abständen von zwei bis drei Monaten. Die Termine liegen immer am Wochenende, gegebenenfalls auch einmal an einem Feiertag.

Königsfeld Deshalb sind viele Königsfelder regelmäßig auf dem Kulturtrip – und so können Sie dabei sein

Die Abopreise sind um 20 bis 30 Prozent gegenüber den Einzelpreisen ermäßigt. Der Kunstverein bietet die Opernfahrten ehrenamtlich und ohne Zusatzkosten an, auch für Nichtmitglieder. Mitgliedern ermöglicht der Verein weitere Ermäßigungen. Interessierte können sich ab sofort (bis spätestens Mai) an den Kunstverein Königsfeld wenden, der freie Opernhausplätze für das Abonnement vergeben kann. Infos unter info@kunstkultur-koenigsfeld.de oder per Telefon unter der Rufnummer 07725-3925.