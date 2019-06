von Lothar Herzog

Die Grundschulen und Kindergärten in der Gemeinde sind im Haushaltsjahr 2018 mit ihren Budgets gut hingekommen. Es gab keine gravierenden Defizite. In der Sitzung des Ausschusses für Tourismus, Kultur, Bildung, Jugend und Soziales (ATKBJS) lobte Bürgermeister Fritz Link, dass die Leiter mit dem zur Verfügung stehenden Geld sensibel umgegangen seien.

Gremium ist zufrieden

Während die Grundschule Burgberg unterm Strich einen Fehlbetrag von 860 Euro auswies, erzielte die Grundschule Neuhausen mit einem Guthaben von 155 Euro eine Punktlandung. Die Grundschule Königsfeld kam auf einen Überschuss von 5557 Euro blicken, wovon 75 Prozent ins nächste Geschäftsjahr übertragen werden dürfen. In den Kindergärten Buchenberg und Erdmannsweiler fiel jeweils ein Plus von rund 800 Euro an, während in der Kindertagesstätte Neuhausen das Gesamtbudget (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt) um 1155 Euro überschritten wurde. Die jeweiligen Abrechnungen nahm das Ratsgremium zufrieden zur Kenntnis.

Überschuss beim Albert-Schweitzer-Haus

Beim Albert-Schweitzer-Haus gab es Gesamtausgaben in Höhe von 17 618 Euro. Abzüglich der Einnahmen, Spenden und Zuschüsse verblieb ein Restbetrag von 14 975 Euro, den sich Gemeinde und Historischer Verein je zur Hälfte teilen. Nach Abzug der bereits vom Verein geleisteten Abschlagszahlungen muss dieser jetzt noch 987 Euro an die Kommune überweisen. Der Ausschuss stimmte Budget-Abrechnung zu.