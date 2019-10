Nicht erst jetzt formiert sich in Königsfeld eine Protestgruppe, die es als ihre Aufgabe sieht, gegen den Wildwuchs von Mobilfunkmasten, insbesondere in der unmittelbaren Nähe von Wohngebieten, vorzugehen. Nun hatten Stephanie Richter und Claus Ding vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) zum Protest gegen einen zwischen Neuhausen und Erdmannsweiler geplanten Masten aufgerufen.

Weiterer Funkmast in Königsfeld beantragt

Die Debatte

Der geplante Mobilfunkmast der Telekom beschäftigt die Gemeinde seit 2017. Bei mehreren Gesprächen am Runden Tisch mit Vertretern der Verwaltung, des Gemeinderats, des Bundes für Umwelt und Naturschutz und des Vereins Diagnose Funk entschied man sich für den Standort zwischen Erdmannsweiler und Neuhausen. In der jüngsten Sitzung stimmte der Ausschuss für Umwelt, Technik, Wirtschaft und Verkehr dem Bauantrag der Telekom zur Errichtung des Mobilfunkmastens zu, bislang liegt allerdings noch kein Pachtvertrag vor. (may)