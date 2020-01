von Hanna Mayer

Dieses Jahr ist Beethoven-Jahr. 250 Jahre alt wäre Ludwig van Beethoven im Dezember 2020 geworden. In seinem Jubiläumsjahr wird der Komponist und seine Musik mit Veranstaltungen und Konzerten weltweit gefeiert. So auch in Königsfeld.

Veranstaltet von der Geistigen Nothilfe Königsfeld widmen sich gleich drei der in diesem Jahr sechs geplanten Samstagskonzerte den Werken von Ludwig van Beethoven. Einen „Ausgleich zu diesem Beethoven-Schwerpunkt“ gibt es mit drei weiteren Samstagskonzerten zu anderen Musikern, so Reinhard Becker, Vorsitzender der Geistigen Nothilfe. Wann findet welches Konzert statt? Ein Überblick:

25. Januar: Das Eliot Quartett macht am Samstag, 25. Januar, den Auftakt der Samstagskonzerte für das Jahr 2020. Um 16 Uhr tritt das Streichquartett im Kirchensaal der Herrnhuter Brüdergemeine auf. Drei Werke Beethovens stehen auf dem Programm: Ein Beethoven-Zyklus im Kleinformat. Die Mitglieder des international besetzten Ensembles kommen aus Russland, Kanada und Deutschland.

Alle Konzerte beginnen um 16 Uhr im Kirchensaal der Herrnhuter Brüdergemeine. Der Eintritt für die Konzerte beläuft sich auf 23 Euro (Saal) oder 20 Euro (Empore). Ermäßigt kostet ein Ticket 13 Euro. Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre haben freien Eintritt.