von Lothar Herzog

Mit einer kompletten Liste von 14 Kandidaten tritt der Königsfelder SPD-Ortsverein bei den Kommunalwahlen am 26. Mai für den Gemeinderat an. Den wahlberechtigten Bürgern wird damit eine "echte" Wahl geboten. Die Nominierung erfolgte in der Mitgliederversammlung im "Herrnhuter Haus", bitet die von Regionalgeschäftsführer Markus Schupp aus Freiburg geleitet wurde.

Sie wollen in den Rat

Die Versammelten einigten sich hinsichtlich der Reihenfolge auf der Liste unter Beibehaltung des SPD-Reißverschluss-Prinzips "Frau-Mann-Frau-Mann" auf das Einzelwahlverfahren. Somit wird die Kandidatenliste der Sozialdemokraten von den beiden aktuellen Gemeinderäten Birgit Helms (51 Jahre/Lehrerin) und Stefan Giesel (67/Konrektor a.D.) angeführt. Dahinter folgen Susanne Week-Fodor (53/Gärtnerin), Ulrich Jehle (64/Lehrer), Jasmin Guitton (38/Erzieherin), Rainer Wittmann (59/Rektor), Brigitte Dingler (70/Rentnerin), Julien Guitton (39/ Scrum Maker), Anne Verbeek (58/Erzieherin), Thomas Gässler (58/leitender Angestellter), Karin Schuettler (58/Verkäuferin), Stephen Burrows (69/Rentner), Gerhard Dingler (78/Realschullehrer a.D.), Irmgard Sonnenburg (79/Krankenschwester a.D.).

Vor der Festlegung der Listenplätze stellten sich die Kandidaten einzeln vor. Sie kommen sowohl aus dem Kernort als auch aus nahezu allen Ortsteilen. Sie machten Angaben zu Alter, beruflicher Karriere, Familienstand, Hobbys und nannten häufig auch den Grund ihrer Kandidatur. Wies sich dabei herausstellte, sind einige Bewerber Königsfelder Urgesteine, andere haben in der Kurgemeinde eine zweite Heimat gefunden. Vereinzelt sind welche kommunalpolitisch schon einige Jahre unterwegs und teilweise auch in anderen Funktionen ehrenamtlich tätig.

Von Bildung bis Natur

Auch waren sie sich der Pflicht bewusst, im Falle einer Wahl nicht nur die Bürger des Kernorts zu vertreten, sondern die Entscheidungen im Gemeinderat zum Wohl der Gesamtgemeinde zu fällen. Themen wie Bildung, Natur und Umweltschutz und bezahlbarer Wohnraum für "Otto Normalverbraucher" liegen ihnen am Herzen. Nicht alle Bewerber sind SPD-Mitglieder, vereinzelt kandidieren sie als Parteilose auf dieser Liste.