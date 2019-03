von SK

Beim Jugendreferat der Gemeinde stand das vergangene Jahr ganz im Zeichen der beiden Großprojekte Einrichtung eines offenen Jugendtreffs und Downhill-Strecke. Die Downhill-Strecke sei nun fertiggestellt und werde offiziell am 11. Mai um 15 Uhr ihrer Bestimmung übergeben, informierte Menton. Ergänzend fügte Bürgermeister Fritz Link hinzu, dass die Kosten im Rahmen der Schätzung lägen. Die Strecke werde bereits eifrig genutzt und die Radfahrer seien begeistert. Es sei nun höchste Zeit, die Beschilderung und Hinweistafel anzubringen. Die Strecke werde den Namen "Königsfelder Drop" erhalten, verriet der Bürgermeister.

Wie Jugendreferent Johannes Menton in der Sitzung des Ausschusses für Tourismus, Kultur, Bildung, Jugend und Soziales berichtete, seien aufgrund der Renovierung des alten FC-Heims die Besucher des Jugendkellers zum Club abgewandert. Dies zeige die hohe Attraktivität des neuen Jugendclubs.

Bad Dürrheim Noch viele Fragen zum Singletrail offen Das könnte Sie auch interessieren

Der Jugendkeller habe donnerstags und freitags von 18 Uhr bis 23 Uhr geöffnet. Im Schnitt besuchten zwischen sieben und zehn Jugendliche den Treffpunkt. Zwar träfen sich nahezu täglich Jugendliche im "Club". Offiziell öffnen werde er aber erst, wenn die Arbeiten des Brandschutzes abgeschlossen seien. Damit rechne er noch diesen Monat. Zum Open-Air-Kino Anfang August mit dem Film "Plötzlich Papa" seien 225 Besucher gekommen. Eine zweite Kino-Nacht habe witterungsbedingt ausfallen müssen, bedauerte der Jugendreferent. Für 2019 seien Open-Air-Kinos am 2. und 16. August geplant, die Filmauswahl werde bis Mitte Juni feststehen. Im Sommer seien außerdem mehrere Grillaktionen des neuen Jugendclubs auf der Freifläche hinter dem alten FC-Gebäude vorgesehen. Beim seit rund eineinhalb Jahren in den Räumen des Jugendkellers bestehenden Projekt Elterncafé hätten Eltern die Möglichkeit, immer mittwochs von 9.30 bis 11.30 Uhr in gemütlicher Runde Zeit mit ihrem Nachwuchs zu verbringen. Die Leitung obliege Patricia Preuss. Durchschnittlich nutzten acht Eltern dieses Angebot. Die Planungen für einen Disco-Golf-Park seien im Gange.