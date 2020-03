Am 28. März gehen von 20.30 bis 21.30 Uhr rund um den Globus die Lichter aus. Während der Earth Hour der Natur- und Umweltschutzorganisation WWF werden unzählige Privatpersonen zuhause die Lampen ausknipsen. Zugleich hüllen tausende Städte weltweit ihre bekanntesten Bauwerke in symbolische Dunkelheit, darunter Wahrzeichen wie das Brandenburger Tor, der Big Ben in London oder die Christusstatue in Rio de Janeiro. Auch Königsfeld ist wieder dabei und wird eine Stunde lang die Beleuchtung des Rathauses, des Haus des Gastes sowie in Kooperation mit der evangelischen Gesamtgemeinde auch die Illumination des Kirchensaales am Zinzendorfplatz in Königsfeld abschalten, um so ein Zeichen für den Umwelt- und Klimaschutz zu setzen.

Bürgermeister Fritz Link ruft die Königsfelder auf, sich ebenfalls zu beteiligen: „Die Earth Hour ist für jeden. Schalten Sie für eine Stunde zuhause das Licht aus und werden Sie Teil einer weltweiten Bewegung“, so der Rathauschef.

Bedrohung der Artenvielfalt

Laut WWF werden sich auch in diesem Jahr erneut Millionen Menschen auf der ganzen Welt beteiligen. In Deutschland steht die Aktion unter dem Motto „Für einen lebendigen Planeten“. Die Umweltschützer wollen auf die Bedrohung der weltweiten Artenvielfalt durch den Klimawandel aufmerksam machen.