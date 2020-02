Vier Stimmen wurden für die Ansiedlung der beiden Märkte abgegeben, drei dagegen. Bei der Entscheidung handelt es sich um eine Empfehlung an den Gemeinderat. Während der Sitzung war die Atmosphäre im Rathaus angespannt.

Die Luft war dick am Mittwochabend im Sitzungssaal in Königsfeld. Zu wenig Stühle, zu viele Menschen, viel Diskussionsbedarf. Da half auch das Öffnen der Fenster wenig. Die dicke Luft blieb. Denn diese lag am Thema, das auf der Tagesordnung des