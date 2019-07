von Lothar Herzog

Im Ortschaftsrat Neuhausen ist die 44-jährige kommunalpolitische Ära von Klaus Ketterer zu Ende gegangen. Weil er in der Vergangenheit bereits alle Auszeichnungen des Städte- und Gemeindetags erhalten hat, gab es bei seiner Verabschiedung in der Ratssitzung am Donnerstag „nur“ ein Geschenk von der Gemeinde. Wie Bürgermeister Fritz Link betonte, habe das Urgestein Ketterer über vier Jahrzehnte lang Verantwortung für den Ortsteil Neuhausen und die Gesamtgemeinde übernommen und diese Aufgabe hervorragend bewältigt. Er sei Ansprechpartner, Motivator und Ratgeber gewesen und habe seine Meinung immer offen geäußert.

Als „Mann der ersten Stunde“ sei er bei seinem Amtsantritt 1975 mit 28 Jahren einer der Jüngsten im Ratsgremium gewesen. Ketterer habe insgesamt neun Wahlperioden hinter sich, eine absolute Spitzenleistung. Er habe die besondere Fähigkeit besessen, zuzuhören und schnell und richtig zu entscheiden. Ketterer kenne sich wie kaum ein anderer im Ort aus und die 20-jährige Zusammenarbeit mit ihm sei beispielhaft gewesen.

Ortsvorsteherin Sabine Schuh (links) und Bürgermeister Fritz Link (rechts) verabschieden Ortschaftsrat Klaus Ketterer für 44-jähriger Ratsarbeit. | Bild: Lothar Herzog

Von 1978 bis 1986 habe er als Ortsvorsteher und insgesamt 18 Jahre bis zuletzt als Stellvertreter gewirkt. Außerdem habe Ketterer 14 Jahre lang als Doppelmandatsträger sein Fachwissen auch im Gemeinderat Königsfeld eingebracht sowie sich in Vereinen ehrenamtlich engagiert, hob Link hervor. Ortsvorsteherin Sabine Schuh fügte hinzu: „Danke Klaus. Deine Kenntnisse sind von unschätzbarem Wert, die gehen nicht verloren. Zu dir kann man jederzeit kommen und fragen, du bist ein Vorbild in jeder Hinsicht“.

Der Ortschaftsrat Neuhausen nach seiner konstituierenden Sitzung mit Bürgermeister Fritz Link (von links), Ronny Schlenker, Bernd Hummel, Stefan Schorpp, Andrea Leitholt, Daniel Singer und Ortsvorsteherin Sabine Schuh. | Bild: Lothar Herzog

Wie der Geehrte einräumte, habe er schon vor fünf Jahren aufhören wollen. Aber der im Februar dieses Jahres verstorbenen Brigitte Storz zuliebe habe er nochmals eine Amtszeit drangehängt. 1975 sei er praktisch ins kalte Wasser geworfen, aber vom damaligen Bürgermeister Horst Ziegler gut eingelernt worden. In seiner kommunalpolitischen Laufbahn habe er sechs Ortsvorsteher erlebt. „Ich habe die Arbeit gerne gemacht und falls ihr meinen Rat braucht: fragt einfach.“