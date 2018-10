von Wolf-Wilhelm Adam

Königsfeld – Einen großen Schritt ist die evangelische Kirchengemeinde Weiler ihrem neuen Gemeindehaus nähergekommen. Am Sonntag wurde den Pfarreimitgliedern der Entwurf des siegreichen Architekturbüros Fuchs und Maucher aus Waldkirch vorgestellt. Die Besonderheit an diesem Entwurf: Die Architekten haben sich getraut, das neue Gebäude in die denkmalgeschützte Mauer zu integrieren.

Fünf Architekturbüros waren damit beauftragt, einen Entwurf für den Neubau zu entwickeln. Vorgegeben waren dabei Saalgröße, Anzahl der Räume und viele weitere Eckpunkte, so Pfarrer Ewald Förschler. "Wir sind an die Vorgaben des Liegenschaftsprojektes in Bezug auf Größe und Gesamtumfang gebunden", betonte der Geistliche. Die eingereichten Vorschläge wurden von einer recht umfangreichen Jury bewerte, die sich aus Ortschaftsrat, Pfarrgemeinderat, Architekten der Landeskirche und des erzbischöflichen Ordinariats sowie diversen Pfarreimitgliedern wie dem Obmann des Posaunenchors, Wilhelm Weißer, zusammensetzte. Am Mittwoch saß eben jene Jury einen ganzen Tag zusammen und entschied über die eingereichten Entwürfe.

Die vier nicht siegreichen Entwürfe wurden am Sonntag zunächst von Christiane Kötter, der für den Kirchenbezirk zuständigen Architektin der Landeskirche, vorgestellt. Jeder Entwurf hatte für sich Vor- und Nachteile, wobei nach Abwägung dieser die Nachteile überwogen. Um es jeweils auf den Punkt zu bringen: Der erste Entwurf fiel durch, weil er sich zu sehr "hinter der Mauer verstecke". Der zweite Entwurf stellte nach Ansicht der Jury durch seine Dachform eine zu starke Konkurrenz zur Kirche dar. Der dritte Entwurf war den Jurymitgliedern zu stark verglast, was insbesondere im Winter für die dort geplanten Gottesdienste als nicht sinnvoll erachtet wurde. Und beim vierten Entwurf fehlte der Jury der Bezug zur Kirche, da sich das Gebäude von der Kirche abwende.

Der siegreiche Entwurf der Architekten Fuchs und Maucher wurde dann von Cornell Fuchs selbst vorgestellt. Die Architekten haben das Gebäude maximal von der Kirche abgerückt, was den verbleibenden Kirchgarten optimal nutzen lässt. "Wir haben uns getraut, das Gebäude auf die denkmalgeschützte Mauer zu stellen, wodurch diese optimal zur Geltung kommt", so Fuchs. Sicherlich müsse man mit dem Denkmalschutzamt das genaue Vorgehen diskutieren, aber es sei seiner Meinung nach die beste Lösung. Die Verbindung von der Kirche zum Neubau wird überdacht, der bestehende Zugang zum Kirchgarten bleibt erhalten und der Saal öffnet sich durch große Fensterfronten direkt zur schlichten, aber tollen Kirchenfassade. Ein Oberlicht, das gut drei Quadratmeter haben soll, lässt das Licht von oben einfallen und die Raumhöhe von knapp drei Metern an den Wänden steigt zum Oberlicht auf bis zu fünfeinhalb Meter an. Geheizt werden soll mit einer Wärmepumpe, die Beleuchtung, die auch Wilhelm Weißer vom Posaunenchor nochmals als wichtiges Element ansprach, werde natürlich den neusten Stand der Technik aufweisen und die Raumaufteilung sei optimal gewählt, um die umbaute Fläche bestmöglich auszunutzen.

"Wir sind dankbar, dass jedes Architekturbüro seine Gedanken zu unserem Projekt eingebracht hat, wodurch wir viele Ideen und Anregungen bekommen haben. Nun können wir uns auf ein Zuhause für unsere Gemeinde freuen, das uns die nächsten Jahrzehnte begleiten wird", so Pfarrer Ewald Förschler abschließend.

Details zum Bau Zu der Bauzeit und den Kosten konnte der Architekt noch nichts Konkretes sagen. Das komplette Gebäude soll auf jeden Fall in einer Holzmassivbauweise errichtet werden, was einen schnellen Baufortschritt gewährleisten wird. (wwa)

