von Lothar Herzog

Die Abteilungs-Feuerwehr Neuhausen feiert vom Samstag bis Sonntag, 1. bis 3. Juni, ihr Sommerfest beim Feuerwehrgerätehaus. Mit eingebettet ist das 20-jährige Bestehen der Jugendabteilung sowie eine Großübung im Gewerbegebiet, mit der das Fest am morgigen Samstag um 16 Uhr beginnt. Übungsobjekt ist das Firmengebäude von Formenbau Staiger. Außer der Wehr Neuhausen beteiligen sich noch die Kernwehr Königsfeld und die Ortsteilwehren von Burgberg und Erdmannsweiler daran. Zusätzlich werden die Führungsgruppe C und die Drehleiter aus St. Georgen mitwirken.

Party im Gerätehaus

Abends ist dann Partystimmung im Gerätehaus, in der Cocktailbar und am Lagerfeuer mit Musik vom Band angesagt. Der Fest-Sonntag steht ganz im Zeichen der Jugendwehr. Sie muss früh aufstehen, denn bereits um 9 Uhr startet der Kreisjugend-Feuerwehr-Triathlon als Staffel-Wettbewerb mit zweimal 50 Meter Schwimmen im Königsfelder Freibad Solara. Anschließend muss einer aus dem Duo fünf Kilometer auf dem Rad durch den Rotwald strampeln, ehe er an seinen Kollegen übergibt, der dann Richtung Mönchweiler und zurück zehn Kilometer zu bewältigen hat. Zum Abschluss wird dann zweimal ein Kilometer gesprintet. Um 14 Uhr wird es einen kleinen Festakt zum Jubiläum mit Siegerehrung des Triathlons im Festzelt vor dem Gerätehaus geben. Die kleinen Besucher können sich derweil beim Kinderschminken, Wasserspielen und in der Hüpfburg vergnügen. Am Montag lädt die Wehr ab 17 Uhr zum Handwerkervesper und Ausklang ein.

Die Geschichte

Bevor in der Hauptversammlung im März 1999 der Beschluss gefasst wurde, eine Jugendwehr zu gründen, beschäftigte sich die Abteilung Neuhausen mit diesem Gedanken schon ein paar Jahre zuvor. Denn Abteilungsleiter Alfons Hildebrand fiel damals auf, dass nur vier Wehrangehörige jünger als 30 Jahre waren. Nachdem Josef und Wolfgang Ohnmacht dem Abteilungschef zusicherten, die Leitung einer Jugendwehr zu übernehmen und zwei Infoveranstaltungen auf gute Resonanz stießen, erfolgte die Gründung am 2. November 1999. An diesem Tag meldeten sich gleich zehn Jungs an. Davon sind heute noch Florian Rottler, Manuel Schleich und Tobias Ohnmacht bei den Aktiven dabei, Letzterer unterstützt inzwischen den seit 2011 als Jugendwart amtierenden Wolfgang Ohnmacht als Stellvertreter. Seit der Gründung sind immerhin 22 Mitglieder der Jugendwehr zu den Aktiven nach Neuhausen, Erdmannsweiler und Buchenberg übergetreten, was als großen Erfolg gesehen wird.