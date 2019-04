von Eszter Bodo

Die Königsfelder Tennisfreunde kamen zum 50. Mal zusammen, um das alte Jahr zu bewerten und das neue zu planen. Wie sich beim Bericht der ersten Vorsitzenden Christiane Potschaske herausstellte, war das Jahr 2018 geprägt durch Verhandlungen mit der Gemeinde wegen der Verlegung der Tennisplätze.

Neue Plätze noch in diesem Jahr

Nun ist klar: zwei neue Tennisplätze und ein Beach-Tennisplatz werden auf dem früheren Reitplatz Olympia noch in diesem Jahr gebaut – die Frage ist nur: bis wann? Der Verein hat weiterhin vor, sein 50-jähriges Bestehen am 6. und 7. Juli zu feiern. Laut Vertrag starten die Arbeiten, abhängig auch von den Witterungsverhältnissen, noch in diesem Monat.

Jugendliche zeigen Präsenz im Verein

Sowohl in den letzten Monaten des vorigen Jahres als auch zu Anfang der anstehenden Saison trainieren die Jugendlichen, die bei der Versammlung zur großen Freude der älteren Mitglieder zahlreich erschienen sind, auf dem Natursportpark. Dieser eignet sich leider nur bedingt und für eine kurze Zeit zu einem sinnvollen Jugendtraining, betonte Potschaske, die bei den Neuwahlen als erste Vorsitzende neu gewählt wurde. Ebenso blieben Erwin Potschaske als Jugendwart und Wielfried Schröder als Beirat im Amt. Erwin Potschaske wurde bei der Fortbildung für Tennistrainer im Leistungszentrum in Leimen als ältester noch amtierender Tennistrainer geehrt. Der zweite Vorsitzende des Vereins übt diese Tätigkeit nun seit 1975 aus.