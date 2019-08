von Hanna Mayer

Krawatten aus Servietten? Gärten im Glas? Schmuck aus Kaffeekapseln? Eines ist sicher: Beim elften Königsfelder Kunsthandwerkermarkt wird es wieder bunt, kreativ und originell. „Beim Kunsthandwerkermarkt gibt es viel mehr als nur Schmuck oder Deko, was viele vielleicht denken“, sagt Carola Stern. Sie ist Hotelfachfrau, Inhaberin des Café Stern und sie ist es, die vor elf Jahren den ersten Kunsthandwerkermarkt in Königsfeld ins Leben gerufen hat. 20 Aussteller waren es damals, heute sind es vier Mal so viele.

Kuckucksuhren im Glas – das ist seine Kunst. Jörg Proy aus Villingen ist zum zweiten Mal beim Markt dabei. | Bild: Hanna Mayer

„Es wird unheimlich gut angenommen“, sagt Carola Stern. Und das nicht nur von den Künstlern, sondern auch von den Besuchern. Der Andrang sei jedes Jahr groß, so Stern. Auf dem Kunsthandwerkermarkt gibt es keine Handelsware: Jedes Stück ist handgefertigt, eines ausgefallener als das andere.

Seit elf Jahren organisiert Carola Stern die Veranstaltung. | Bild: Hanna Mayer

Wann und wo ist der Markt?

Der Kunsthandwerkermarkt ist am Samstag, 14. September und am Sonntag, 15. September von elf bis 18 Uhr für die Besucher geöffnet. Die Stände sind im gesamten Kurpark aufgebaut. Der Markt findet bei jedem Wetter statt und kostet keinen Eintritt.

Wie viele Künstler gibt es und welche Kunstwerke?

80 Künstler bieten in diesem Jahr ihre Kunstwerke zum Verkauf an. Die Stücke zeugen von der Vielfalt des Kunsthandwerks. Sie sind kreativ und originell. Die unterschiedlichsten Ideen, Materialien und Farben finden auf dem Markt ihren Platz. Von Schmuck aus Sektverschlüssen über Dekoartikel aus Treibholz bis hin zu Stühlen, die mit Servietten beklebt sind. Es gibt Kunstwerke aus Keramik, Porzellan, Olivenholz. Oder Kleidung aus Alpaka-Wolle, Filz und Seide.

Nicht nur aus Holz, auch aus Filz lassen sich kreative Kunstobjekte herstellen, wie an dem Stand von Margita Link zu sehen ist. | Bild: Lothar Herzog

Erstmals ist eine Puppenklinik dabei

Ungewöhnliches ist keine Seltenheit: Da wäre ein Künstler, der Skulpturen aus Weide herstellt, ein bis zwei Meter hoch. „Eine Augenweide“, nennt sie Carola Stern. Manche der Künstler sind seit Beginn dabei, andere haben zum ersten Mal einen Stand. Einige der Besucher kommen wegen eines bestimmten Künstlers. Damit die Marktbesucher ihre Lieblingskünstler auch rasch finden, haben sie immer denselben Standplatz. Die Künstler kommen aus ganz Deutschland. Ein persönliches Highlight für Carola Stern und dieses Jahr erstmals vertreten, ist eine Künstlerin mit einer Puppenklinik. Kinder dürfen ihre kaputten Puppen vorbeibringen und sie vor Ort reparieren lassen.

Gibt es Verpflegung und Unterhaltung?

Um die Bewirtung an dem Markt-Wochenende kümmert sich das Park Café Stern mit Verpflegung an Außenständen und dem regulären Café-Betrieb innerhalb. Musikalische Unterhaltung gibt es am Sonntag mit zwei Bands. Von 11 Uhr bis 13 Uhr spielen die Schwenninger Neckarbuam im Haus des Gastes. Die Schwarzwaldschlawiner sorgen von 15 Uhr bis 17 Uhr mit Blasmusik für Stimmung. Die Konzerte sind kostenfrei.

Für wen ist der Markt geeignet?

Der Markt ist für alle Altersgruppen geeignet. Für Kinder dürfte in diesem Jahr die Puppenklinik attraktiv sein. Kinderkleidung gibt es auch zu kaufen. Bei den Ausstellern sind ab 20 Jahren aufwärts alle Altersklassen vertreten.