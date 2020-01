von Lothar Herzog

Einen vergnüglichen und amüsanten Freitagabend bescherte die Theater-Schauspielgruppe der Kolpingfamilie Schramberg mit dem heiteren Dreiakter „Zuckerguss und Kräuterkekse“. Im eingespielten Team brillierten alle Bühnenakteure in den ihnen zugedachten Charakterrollen. Flotte Sprüche, verbale Wortgefechte und Bloßstellungen wechselten sich ab. Die begeisterten Besucher im voll besetzten Haus des Gastes spendeten immer wieder Szenenapplaus.

Entsetzt reagieren die Stammgäste Agathe (von links), Brunhilde und Clementine über die Äußerungen von Alt-Hippie Rollo. | Bild: Lothar Herzog

Die Kulisse für das kriminalistisch angehauchte Lustspiel von Christian Ziegler bildete die Konditorei mit Café „Tortenkaiser“, die die Geschwister Sabine (Barbara Aßfalg) und Emil Reinhardt (Martin Schneider) betreiben. Sabines Tochter Kathi (Valerie Neff) hilft auch noch mit.

Da der Umsatz zu wünschen übrig lässt, entschließt sich Sabine, ihre Anteile an den jungen Konditor Nick Bloom (Moritz Ragg) zu verkaufen, der mit neuen Ideen wieder Schwung in den Laden bringen soll. Nick wird aber vom stets nörgelnden und an Traditionen festhaltenden Emil zunächst nur auf Probe eingestellt.

Irene (Zweite von rechts) sorgt mit ihren Äußerungen immer wieder für Aufregung unter den Gästen. | Bild: Lothar Herzog

An den veganen Torten und Kräuterkeksen nach Nicks Spezialrezept finden die Stammgäste Agathe (Verena Seeck), Brunhilde (Sibylle Veith) und Clementine (Barbara Neff), drei alte biedere Jungfern, genauso Gefallen wie Sabines mannstolle Freundin Irene (Stephanie Wolber). Sie hat es auf Nick abgesehen. Clementine, die von ihrer Schwester Brunhilde bevormundet wird, findet Gefallen an Alt-Hippie Rollo (Roland Rudolphy).

Das Mondkalb bestellt fleißig

Der Online-Verkauf mit den Kräuterkeksen floriert, vor allem, weil unter dem Pseudonym „Mondkalb“ viele Bestellungen eingehen.

Mit ihrer peniblen Art bringt Leopoldine Beervogel (Mitte) vom Gesundheitsamt alle in Aufregung. | Bild: Lothar Herzog

Von Leopoldine Beervogel (Julia Haag) vom Gesundheitsamt fühlt sich Emil schikaniert, da diese jede Winzigkeit auf die Mängelliste setzt und mit Geschäftsschließung droht. Da Beervogels Praktikant Kevin (Matthias Gebert) herausgefunden hat, dass seine Chefin das Mondkalb ist, muss diese kräftig zurückrudern.

Mit Nick Bloom (rechts) stellt sich ein junger Konditior im Tortenkaiser vor, der mit speziellen Kräuterkeksen den Umsatz ankurbeln will. | Bild: Lothar Herzog

Die Ereignisse scheinen sich zu überschlagen, als Knochenbrecher Kalle (Jan Gebert) im Café auftaucht, um die Schulden von Nick einzutreiben. An dieser Stelle kommt Irene wieder ins Spiel. Sie mimt eine italienische Mafiosi-Gattin, worauf Kalle klein beigibt und Nicks Schulden erlässt.

Die neuen Torten von Jung-Konditor Nick Bloom (rechts) scheinen Kathi (von links), Irene, Sabine und Emil zu munden. | Bild: Lothar Herzog

Die Kräuterkekse haben bei Rollo und Clementine Liebesspuren hinterlassen. Sie werden ein Paar und ziehen zusammen. Nachdem Kevin die Seiten wechselt und als Praktikant im „Tortenkaiser“ beginnt, muss er als erstes Kaffee kochen.

Nach zweieinhalb Stunden herzhafter Unterhaltung wurde das Dutzend Theaterspieler mit tosendem Beifall belohnt. Als Souffleusen wirkten Bärbel Hartmann und Monika Gebert mit, Annette und Annerose Rudolphy sorgten für die Maske. Bewirtet wurden die Besucher vom Team des Parkcafé „Stern“.