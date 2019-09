von Lothar Herzog

Zahlreiche Besucher strömten zum Hoffest der Landwirtefamilie Roland und Dorothee Stolbert im Buchenberger Gewann Obermartinsweiler. Sie stellte im Rahmen der Gläsernen Produktion des Landwirtschaftsamts des Schwarzwald-Baar-Kreises ihren neuen mobilen Hühnerstall zur Schau.

Landwirtin Dorothee Stolbert (links) steht den Besuchern Rede und Antwort rnd um den mobilen Hühnerstall.

Bei herrlichem Spätsommerwetter nutzten viele den Tag zu einem Ausflug ins Grüne mit der Familie per Rad oder zu Fuß. Sie legten auf dem Hof eine Pause ein, um sich kulinarisch zu stärken. Bei Crêpes, Grillhähnchen, Gemüsepfanne und Grillwurst war die Auswahl recht groß.

Am Maltisch können Kinder sich verweilen. Foto: Lothar Herzog

Am meisten los war natürlich beim mobilen Hühnerstall, an dem Roland und Dorothee Stolbert abwechselnd den wissbegierigen Besuchern Rede und Antwort standen. Neben Fragen zur Technik und der Legenester mit Dinkelspelz kam auch das Thema Hahn zur Sprache. Ins Schmunzeln geriet die Bäuerin, als sie von einem Kollegen den Hinweis erhielt, dass für ein ausgewogenes Verhältnis auf etwa sieben Hühner ein Hahn komme. Da sich bei den Stolberts derzeit nur drei Hähne unter den rund 350 Legehennen tummeln, veranlasste das den Kollegen zu der nicht ganz ernst gemeinten Aussage: „Das halten die Gockel nicht lange aus, dann sind sie platt.“

Der mobile Hühnerstall ist beim Hoffest auf dem Stolberthof die Attraktion des Tages.

Wichtig sind den Stolberts die Hähne schon, denn hobbymäßig werden auch ein paar kleine Küken großgezogen. Und so war es nicht verwunderlich, dass ein Huhn mit einem halben Dutzend Küken in verschiedenen Farben die Attraktion für Kinder und Erwachsene gleichermaßen darstellte.

Beim Hoffest auf dem Stolberthof gibt es neben Eiern auch andere landwirtschaftliche Produkte, die gerne gekauft werden.

Dass ein Huhn nicht jeden Tag ein Ei legt, die Farbe der Eier nichts mit dem Gefieder der Henne zu tun hat und es auch türkis-farbene Eier gibt, erfuhren die Besucher am Verkaufstands, wo es neben frischen Eiern auch Holzofenbrot, Nudeln, Honig und Hausmacher-Wurst in Dosen gab. Kinder hatten am Maltisch, beim Getreideschwimmen, Ponyreiten und in der Hüpfburg aus Strohballen genügend Möglichkeiten, sich zu verweilen, während ihre Eltern hier und da ein Schwätzchen hielten.

Eine Hüpfburg aus Stroh und Strohballen kann genauso Spaß bereiten, wie man sieht. Foto: Lothar Herzog

Für das Hoffest hatten Roland und Dorothee Stolbert zahlreiche Hilfe von Nachbarn, Freunden und Bekannten erhalten, die sie bei der Bewirtung unterstützten oder einen selbstgebackenen Kuchen zum Nachmittagskaffee vorbeibrachten. Einen Info-Stand hatte der Badische Landwirtschafts-Hauptverband (BLHV) aufgebaut, bei dem sich CDU-Landtagsabgeordneter Karl Rombach aus Schonach unter die Besucher mischte.