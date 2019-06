von Lothar Herzog

20 Jahre Jugendfeuerwehr war für die Abteilungswehr Neuhausen ein Anlass, dieses freudige Ereignis in das Sommerfest am Feuerwehrgerätehaus zu integrieren. Der Nachwuchs stand am gestrigen Sonntag im Blickpunkt. Bereits um 9 Uhr trafen sich die Sechserteams von neun Kreis-Jugendfeuerwehren im Königsfelder Freibad Solara zum Staffel-Triathlon-Wettbewerb. Nach zwei Mal 50 Meter Schwimmen erfolgte die Übergabe des Staffelholzes an die beiden Kameraden, die nach fünf und zehn Kilometern auf dem Rad an die Läufer wechselten.

Neuhausens Jugendleiter Wolfgang Ohnmacht gibt für die Schwimmer auf den Startblöcken das Zeichen für den Start. | Bild: Lothar Herzog

Die Ausbildung kann nicht früh genug beginnen

Diese mussten nacheinander je einen Kilometer laufen. Sieger mit einer Zeit von 47:29 Minuten wurde die Jugendfeuerwehr Villingen vor Schwenningen (47:47) und Weilersbach (49:10). Beim Festakt im Festzelt erinnerte Neuhausens Aktiven-Chef Paul Heine daran, dass wie vor 20 Jahren es auch heute noch schwierig sei, genügend Personal für eine Löschmannschaft zu bekommen. Die Feuerwehr habe sich vom einstigen Brandlöscher zu einem vielseitigen Retter in Notsituationen entwickelt. Die Ausbildung hierzu könne nicht früh genug beginnen.

Kreisfeuerwehrjugendleiter Markus Ohnmacht (links) und Neuhausens Jugendleiter Wolfgang Ohnmacht (rechts) mit den Siegern der ersten drei Plätze des Triathlonwettberwerbs. | Bild: Lothar Herzog

Die Jugendfeuerwehr ist ein Erfolg

Jugendleiter Wolfgang Ohnmacht hob hervor, dass 20 Jahre Jugendfeuerwehr ein Erfolg darstelle, auf den man stolz sein könne. Über 50 Prozent der heutigen Mannschaft der Aktiven habe in der Jugendfeuerwehr begonnen. Die Leitung unternehme mit dem Kreis sehr viel, dass sich junge Menschen bei der Feuerwehr wohlfühlten. Derzeit bestehe die Jugendabteilung aus neun Jungs und sechs Mädchen. Weitere Jugendliche ab zwölf Jahren seien immer gerne gesehen. Jeden Montag treffe man sich zur Probe, warb Ohnmacht in eigener Sache. Bürgermeister Fritz Link erinnerte an die Gründung im November 1999. Den Initiatoren Josef Ohnmacht und Alfons Hildebrand gebühre großer Dank.

Bürgermeister Fritz Link übergibt Wolfgang Ohnmacht ein Geschenk der Gemeinde. | Bild: Lothar Herzog

Hauptprobe bei Formenbau Staiger

Das Sommerfest der Feuerwehr Neuhausen hatte am Samstag mit der Hauptprobe der Aktiven auf dem Firmengelände von Formenbau Staiger im Gewerbegebiet begonnen, an der auch die Abteilungen Erdmannsweiler und Burgberg, die Führungsgruppe C sowie die Drehleiter aus St. Georgen mitwirkten.

Gestützt von einem Atemschutztrupp wird ein „Verletzter“ ins Freie gebracht zur weiteren Versorgung. | Bild: Lothar Herzog

Angenommen wurde ein Brand in der circa 1800 Quadratmeter großen Produktionshalle, ausgelöst durch einen technischen Defekt des Wechselrichters der auf dem Dach installierten Photovoltaik-Anlage. Priorität hatte die Menschenrettung, wozu sich mehrere Atemschutztrupps auf die systematische Suche vorbereiteten.

Während sich ein Trupp um den „Verletzten“ kümmert, bereiten die anderen Kameraden den nächsten Einsatz vor. Die Hauptprobe der Aktiven fand auf dem Firmengelände von Formenbau Staiger im Gewerbegebiet statt. 100 Zuschauer waren gekommen, um den Feuerwehrleuten bei der Arbeit zuzuschauen. Die Wehr war mit dem Ablauf zufrieden. | Bild: Lothar Herzog

Verletzte sind schnell in Sicherheit

Zwei „Verletzte“ wurden zwischen den Maschinen liegend aufgespürt, eine weitere hatte sich in ein Obergeschoss geflüchtet und war auf der Treppe gestürzt. Das Trio wurde rasch gerettet. Weitere zehn Personen hielten sich im Fitnessraum der Firma auf und brauchten sich auf der Dachterrasse in Sicherheit. Von dort wurden sie mit der Drehleiter nach unten befördert. Für die Brandbekämpfung wurden zwei Löschangriffe mit Schlauchleitungen zu Hydranten aufgebaut, weiteres Löschwasser lieferten die Tanks der Feuerwehrfahrzeuge sowie Wassertank.