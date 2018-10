von Lothar Herzog

Gleich drei Feuerwehr-Abteilungen der Gemeinde probten am Samstag für den Ernstfall. Während sich die Teilortswehr Buchenberg im Gewann "Angelmoos" das Anwesen Kaiser für die Jahresprobe ausgesucht hatte, übten die Abteilungen Weiler und Burgberg zusammen in der Eschbachstraße 4 in Weiler.

Aus buchstäblich vollen Rohren spritzen Sven (links) und Ronny Fichter bei der Übung der Abteilung Buchenberg. | Bild: Lothar Herzog

Dabei wurde erstmals das im Juni dieses Jahres eingeweihte neue MLF (Mittleres Löschfahrzeug) der Abteilung Weiler eingesetzt. Bei der Übungsannahme handelte sich um eine undefinierbare Rauchentwicklung im Gebäude. Zunächst wurde nur eine Person als vermisst gemeldet, während der Übung kam noch eine zweite hinzu. Menschenrettung stand somit an vorderster Stelle, wie Moderator Kai Zwick den Schaulustigen über das Megafon erläuterte.

Nach den Anweisungen von Abteilungsleiter Uwe Kammerer drang ein erster Atemschutztrupp ins Gebäude ein, wenige Minuten später folgte ein zweiter Trupp. Sie konnten rasch die beiden Vermissten ins Freie retten und symbolisch dem Roten Kreuz zur weiteren Versorgung übergeben. Bei der Suche nach den Vermissten entdeckten die Atemschutztrupps mehrere Kanister mit unbekanntem Inhalt. Zur Sicherheit wurden diese aus dem Gebäude gebracht. Als die Wehr aus Burgberg am Übungsobjekt eintraf, übernahm diese unter dem Kommando von Abteilungsleiter Axel Lemke den Aufbau der Wasserversorgung.

Sprichwörtlich aus vollen Rohren steht den Wehkräften Wasser für die Brandbekämpfung zur Verfügung. Die drei Teilortswehren von Buchenberg, Burgberg und Weiler waren am Samstag gleichzeitig bei Übungen im Einsatz. | Bild: Lothar Herzog

Ein erster Löschangriff wurde von dem knapp 10 000 Liter fassenden Wassertank bei der Gemeindehalle aufgebaut. Das MLF mit seinem 1000 Liter Wassertank wurde an den in der Nähe befindlichen Hydranten angeschlossen. Eine dritte Versorgungsleitung erfolgte vom Hieslebrunnen aus mit einer etwa 400 Meter langen Schlauchleitung. Die Schlauchbrücke auf der Straße nach Fischbach zeigte sich für einen Autofahrer mit tiefergelegtem Fahrzeug als schwieriges Hindernis. Aufgrund der einsetzenden Dämmerung wurde die Übungsstelle ausgeleuchtet.

Bei der Übung in Buchenberg wurde angenommen, dass im Gebäude-Keller eine defekte Heizung eine Rauchentwicklung auslöste. Eine Person wurde als vermisst gemeldet. Da die Haustüre verschlossen war, drang der Atemschutztrupp über die Garage ins Haus ein, um dann doch wieder vor einer verschlossenen Türe zu stehen. Auf dem Rückweg entdeckte das Duo eine nicht korrekt gelagerte Gasflasche und nahmen diese mit ins Freie. Nachdem klar war, dass keine Personen vermisst wurden, rückte die Brandbekämpfung in den Vordergrund. Ein Löschweiher auf dem Gelände des Golfplatzes erforderte eine knapp 500 Meter lange Leitung. Hier kam der Schlauchwagen zum Einsatz.

Die Feuerwehr Königsfeld Königsfeld hat sechs Feuerwehrabteilungen. Durch die Feuerwehrkonzeption 2020 werden sie sukzessive mit neuen Fahrzeugen ausgestattet. Obwohl einmal im Jahr eine Gesamtprobe aller sechs Abteilungen stattfindet, nutzen einzelne Teilortswehren die Möglichkeit, mit einer Nachbarwehr gemeinsam zu üben, um die Koordination für den Ernstfall zu verbessern. In der Vergangenheit hatte es auch schon andere Kombinationen gegeben.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein