von Lothar Herzog

Der Bebauungsplan des Gewerbegebiets „Lotterwiesen“ kann in die zweite Offenlage gehen. Der Ortschaftsrat billigte in seiner jüngsten Sitzung den Entwurf für eine zehnte Änderung, mit der der bisherige Geltungsbereich um eine Fläche von 0,7 Hektar erweitert wird.

Nach Auskunft von Bürgermeister Fritz Link handelt es sich um eine vorhabenbezogene Erweiterung, weil der Gemeinde ein Antrag für eine Neuansiedlung eines örtlichen Gartenbaubetriebs vorliege. Des Weiteren wolle ein angrenzendes Unternehmen erweitern und durch eine Grundstücksneuordnung die Neuansiedlung unterstützen. Mit beiden Bauherren sei der Entwurf ausgearbeitet worden und Anregungen aus den Stellungnahmen der Behörden und der Öffentlichkeit aus der ersten Offenlage eingearbeitet worden.

Keine Zufahrt über den Feldweg

Dabei sei es teilweise zu Veränderungen gekommen. Von Anfang an sei klar kommuniziert worden, dass ein Zufahrtsverbot vom Feldweg im Osten bestehe. Eine weitere Erweiterung in Richtung Talaue sei aufgrund vorhandener Mähwiesen und Vogelschutzgebiete nicht mehr möglich, machte der Bürgermeister deutlich.

Ausgleichsmaßnahmen in Königsfeld und Weiler

Wie Stadtplaner Henner Lamm erläuterte, könnten die Ausgleichsmaßnahmen nicht im Plangebiet abgearbeitet werden. Vorgesehen sei die Umwandlung eines standortfremden Fichtenbestands in einen Laubholz dominierenden Auwaldstreifen an zwei verschiedenen Stellen. Zum Einen im Bereich des Hörnlebachs auf Gemarkung Königsfeld und zum anderen am Reutebach im Ortsteil Weiler. Beim Hörnlebach trage der Ökoausgleich außerdem zum Biotopverband zwischen den naturnahen Gewässerabschnitten im Südwesten und Nordosten bei. Mit den Maßnahmen werde ein Überschuss von 3333 Ökopunkten erzielt, die bei anderen Bebauungsplänen verrechnet werden dürfen.

Als nächster Planungsschritt erfolge die zweite Offenlage in der Zeit vom 14. Juni bis 15. Juli. In dieser Zeit dürften die Öffentlichkeit und Behörden zu den vorgenommenen Änderungen erneut Bedenken und Anregungen einreichen, die dann gegeneinander abgewogen würden.