von Lothar Herzog

Die Gemeinde Königsfeld wird sich der Gästekarte „3WeltenCard“ des Schwarzwald-Baar-Kreises mit den Projektpartnern Landkreis Konstanz und Waldshut sowie dem Kanton Schaffhausen anschließen. Als Leistungspartner bietet die Kommune das Freibad Solara, Minigolfplatz, Albert-Schweitzer-Haus und den E-Bike-Verleih an. Die Vertragslaufzeit beginnt am 1. April 2021 und dauert drei Jahre.

In der Sitzung des Ausschusses für Tourismus, Kultur, Bildung, Jugend und Soziales (ATKBJS) erinnerte Kurgeschäftsführerin Andrea Hermann an frühere Sitzungen, in denen über die Absicht des Schwarzwald-Baar-Kreises, die Gästekarte „3WeltenCard“ einzuführen, beraten und diskutiert worden sei. Bisher habe die Kommune beim Landratsamt lediglich ihre Absichtserklärung abgegeben, jetzt gehe es um den endgültigen Beschluss. Mittlerweile habe die Behörde die Verträge zugesendet. Bei der neuen Gästekarte handle es sich um hochwertige Freizeitmöglichkeiten im oberen Preissegment. Neben den Angeboten der Kommune habe auch der Golfclub Königsfeld den Vertrag unterschrieben. Dies sei sehr erfreulich und ein großer Vorteil für die Hotels in und um Königsfeld, erläuterte die Kurgeschäftsführerin.

Die Beitrittsentscheidung für den Reisemobilpark Bregnitzhof werde wegen noch anstehenden Verhandlungen mit dem Betreiber vorerst zurückgestellt. Die Gästekarteninhaber erhielten kostenfreie Eintritte und Nutzungen beim jeweiligen Leistungserbringer. Für den operativen Betrieb werde eine Betreiber-Gesellschaft gegründet. Die Vergütung der Leistungspartner erfolge in Höhe von rund 50 Prozent des regulären Eintrittspreises, die über eine Umlage der teilnehmenden Gastgeber finanziert werde. Der Vertrag ende zum 31. März 2023 und verlängere sich jeweils um ein Jahr, wenn nicht gekündigt werde. Die Kündigungsfrist betrage neun Monate, schilderte Hermann. Nachdem der Kreistag im November das Projekt beschlossen habe, sei mit der Umsetzung begonnen worden. „Wir brauchen ein Jahr Vorlaufzeit, um das Marketing voranzutreiben und die Karte bekannt zu machen“, räumte Hermann ein. Der Beschluss erfolgte einstimmig.