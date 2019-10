von Kirsten Strötgen

Mit sieben Kräften zum Wohlfühlklima. Die Dritt- und Viertklässler der Axel-Strecker-Grundschule in Neuhausen absolvierten jüngst ein Sozialtraining. Das Training wurde durch den Förderverein der Grundschule gesponsert und hatte das Wohlgefühl der Kinder in der Klasse zum Ziel.

Sieben Kräfte für das Wohlbefinden

Stefan Pohl von der Firma Konflikt-Kultur erarbeitete gemeinsam mit den Kindern die sogenannten sieben Kräfte, die man für das Wohlbefinden in der Klasse braucht: Verlässlichkeit, Ehrlichkeit, Ernsthaftigkeit, Mut, Selbstkontrolle und Respekt.

Menschen- und Grundrechte erarbeitet

Nachdem die Kinder in einer Arbeitsphase aufgeschrieben hatten, was sie in der Klasse nervt, wurden die Menschen- und Grundrechte erarbeitet. Desweiteren durften die Schüler sich gegenseitig Lob- und Wunschbriefe schreiben, die auf Wunsch der Kinder auch vorgelesen wurden. Im letzten Teil des Trainings lernten die Kinder, wie man sich gewaltfrei wehren kann. Dazu wurden auch Rollenspiele durchgeführt. Bei einem der ersten Nachtermine zeigte Stefan Pohl den Kindern, wie sie einen demokratischen Klassenrat wählen können. Bei einem weiteren Termin wurde diese Vorgehensweise noch einmal vertieft.

Arbeit wird fortgeführt

Die Klassenlehrerin, Anja Hamiter, wird die Arbeit des Sozialtrainers ab sofort im Rahmen ihres Unterrichts weiter fortführen. Obwohl das Sozialtraining nach Angabe der Schülerinnen und Schüler ziemlich anstrengend war, lernten die Kinder sehr viel über sich selbst und das Verhalten untereinander. Und zu guter Letzt hat es natürlich auch Spaß gemacht.