Fünf Bürger haben sich in der Gemeinde Königsfeld mit dem Coronavirus infiziert. Das ist der Stand am Montag um 11 Uhr. Damit ist die Anzahl der Infizierten im Vergleich zu anderen umliegenden Gemeinden in der Größenordnung höher: So sind es in Brigachtal etwa zwei Infizierte, in Niedereschach gibt es bislang einen bekannten Fall. Auf Nachfrage des SÜDKURIER bei Bürgermeister Fritz Link gibt dieser an, dass es sich um Einzelpersonen handle, die unter Quarantäne stünden.

Eine mögliche Infektionskette werde vom Gesundheitsamt überprüft und Kontaktpersonen ermittelt. Entgegen mancher Gerüchte sei kein Seniorenwohnheim betroffen. Dass die Anzahl der Infizierten in der Gemeinde höher ist als in anderen umliegenden Orten „sehen wir mit Sorge“, so der Bürgermeister. Und weiter: „Es gibt keine erklärbaren Hintergründe.“