von Cornelia Putschbach

Der Gemeinderat Königsfeld hat am Mittwochabend einstimmig eine Neufassung der Friedhofsordnung beschlossen. Änderungen werden zum Beginn des neuen Jahres für die kommunalen Friedhöfe der Gemeinde wirksam. In das Regelwerk eingearbeitet wurden Vorgaben zu einem neuen Grabfeld auf dem Friedhof in Buchenberg. Darüber hinaus wurden in der neu gefassten Friedhofsordnung Vorgaben des Kommunal- und Rechnungsprüfungsamtes beim Landratsamt berücksichtigt.

Hier gilt die Friedhofsordnung: Die Friedhofsordnung der Gemeinde Königsfeld gilt für die Friedhöfe in Buchenberg, Burgberg mit Erdmannsweiler, Neuhausen und Weiler. Für den Königsfelder Gottesacker im Kernort gelten andere, eigene Regelungen. Gottesacker nennen die Mitglieder der evangelischen Freikirche Brüdergemeine ihren Friedhof. Genutzt wird der Gottesacker auch kommunal, also unabhängig von der Konfession.

Wer kann hier bestattet werden? Nach der bisherigen Fassung der Friedhofsordnung können auf den Friedhöfen verstorbene Einwohner und auf verschiedene andere Art mit der Gemeinde Königsfeld verbundene Verstorbene bestattet werden. Das betraf zum Beispiel Verstorbene, die früher in Königsfeld wohnten. Eine Regelungslücke gab es bislang für die Bestattung von Totgeburten, Fehlgeburten und Ungeborenen nach Schwangerschaftsabbruch, falls ein Elternteil Einwohner der Gemeinde ist. Diese Regelungslücke wurde jetzt geschlossen.

Auswahl der Grabstätten: Gerne möchte mancher Angehörige das Grab eines Verstorbenen in spezieller Lage auf dem Friedhof auswählen. Sei es das sonnige Plätzchen für den früher die Sonne Liebenden, die schattige Lage, weil weniger gegossen werden muss, oder auch die ruhige Lage möglichst weit ab vom Weg. Wenn möglich werden solche Wünsche in Königsfeld auch weiterhin erfüllt. Einen Anspruch auf Überlassung einer Grabstätte in bestimmter Lage sowie außerdem auch auf die Unveränderlichkeit der Umgebung besteht nicht. Das legt die Neufassung der Friedhofsordnung nun ausdrücklich fest.

Neuregelung zu Umbettungen: Werden nach Ablauf der Ruhezeit Gebeine, also Überreste Verstorbener oder Urnen mit Aschen Verstorbener, aufgefunden, dürfen diese nun explizit nur mit Zustimmung der Gemeinde in belegte Grabstätten umgebettet werden. Die gleiche Vorgabe bestand bereits bislang für Umbettungen vor Ablauf der Ruhezeit.

Weiteres Grabfeld in Buchenberg: Auf dem Buchenberger Friedhof wurde ein neues Grabfeld für Reihengräber angelegt. Dieses Grabfeld wurde nun in die Friedhofsordnung aufgenommen. Im April hatte der Buchenberger Ortschaftsrat bereits beschlossen, dass für das neue Grabfeld die Vorgaben des Friedhofs Burgberg/Weiler gelten sollen. Das betrifft unter anderem die Grabeinfassungen. Nicht mehr nur der von der Gemeinde beauftragte Unternehmer darf die Einfassungen verlegen, sondern im neuen Grabfeld auch andere Steinmetze, allerdings nach Maßgabe der Gemeinde. Hier sei es an den Nutzungsberechtigten, gegebenenfalls einen Preisvergleich vorzunehmen, betonte Bürgermeister Fritz Link zu dieser Regelung.

Zeitgemäße Formulierung: Weitere Änderungen der Friedhofsordnung betreffen im Wesentlichen die gewählten Formulierungen. So wurde das Wort „Leiche", das in einzelnen Paragrafen wie denen zu den Ruhezeiten oder Umbettungen noch verwendet wurde, jetzt in der Regel durch das zeitgemäßere Wort „Verstorbene" ersetzt.