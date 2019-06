von Lothar Herzog

Nach Darstellung von Planer Rainer Christ beginnt der vierte und etwa 200 Meter lange Bauabschnitt auf Höhe des Gebäudes Nummer 40. Dort wurde der dritte Abschnitt abgeschlossen wurde. Der vierte Abschnitt endet widerrum am Anwesen Forststraße 54. In diesem Bereich habe die Straße eine schwankende Breite von rund fünf Metern und einen einseitigen, anderthalb Meter breiten Gehweg. Die Straßenbegrenzungslinie verlaufe nicht immer gleichbedeutend wie die Grundstücksgrenze. Entwässert werde im Trennsystem, hieß es. Sowohl der Kanal als auch die beiden Wasserleitungen mit unterschiedlicher Druckleistung befänden sich in einem schlechten Zustand und müssten wie in den vorausgegangenen Bauabschnitten erneuert werden.

Vorgesehen werde der Vollausbau mit einer konstanten Fahrbahnbreite von 5,25 Metern und einem 1,75 Meter breiten und gepflasterten Gehweg auf der Südseite. Die Fahrbahnbegrenzung erfolge mittels Granitbordsteinen ohne Hochbord, schilderte Planer Christ auf Anfrage. Wie Bürgermeister Fritz Link ergänzte, mache es Sinn, die Hausanschlüsse der Kanalisation und der Wasserleitung ebenfalls zu erneuern.

Anlieger können günstige Preise bekommen

Mit den Anliegern und Eigentümern werde die Gemeinde dies noch besprechen, da sie für diese Baumaßnahme von der bauausführenden Firma günstige Preise erhalten könnten. Dies gelte auch für das Verlegen von Glasfaser-Leerrohren, die wertsteigernd für die Immobilie wirken. Derzeit herrsche im Tiefbau eine Hochpreis-Situation. Es sei fraglich, ob die Gemeinde für das Vorhaben genügend Mittel in den Haushalt 2020 stellen könne. Im öffentlichen Bereich herrsche geradezu ein Auftragshype. Nicht selten seien Ausschreibungen aufgrund der horrenden Preise wieder aufgehoben und zurückgestellt worden.

Noch besteht kein dringender Handlungsbedarf

Die Forststraße befinde sich nicht in einem Zustand, der dringenden Handlungsbedarf verlange und könnte geschoben werden, so der Bürgermeister. Er empfehle abzuwarten und zu beobachten, wie sich die Preise künftig entwickelten, erklärte Fritz Link. Diesen Vorschlag befürworteten die Neuhausener Räte so und stimmten ebenso der vorgestellten Planung zu.