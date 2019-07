Schrecksekunde am Dienstagmorgen: Rauch kommt aus dem Turm der Nikolauskirche in Buchenberg. Eine historische Kirchenbank fängt durch eine Kerze Feuer. Die Kapelle, ihre Fresken und Kirchenfenster bleiben unbeschädigt. Die Feuerwehr ist mit 50 Kräften im Einsatz. Die Kirchenbänke liegen nach dem Feuerwehreinsatz vor der Kirche. Bauarbeiter hatten am Dienstagmorgen Rauch in der Buchenberger Nikolauskapelle bemerkt. Die alarmierte Feuerwehr war mit 50 Einsatzkräften vor Ort und konnte Schlimmeres verhindern.| Bild: Sprich, Roland

Das historische Nikolauskirchlein in Buchenberg ist offenbar nur knapp der Zerstörung entronnen. Die Feuerwehr musste am Dienstagmorgen um 7.30 Uhr zu einem Brandeinsatz in die St. Nikolauskirche in Buchenberg ausrücken. Eine Kerze setzte eine der