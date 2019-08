Königsfeld Bei diesem Kurkonzert im Kurpark ist das Mitsingen erlaubt

In den Sommermonaten werden in Königsfeld für die Besucher und Gäste regelmäßig Kurkonzerte im Kurpark angeboten. Am Sonntag präsentierte die Musikgruppe „d‘Grenzgänger“ Volkslieder mit schönen Texten und vertrauten Melodien.