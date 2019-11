von Lothar Herzog

Mit dem symbolischen ersten Spatenstich hat jetzt die Erschließung des Baugebiets „Oberdorf“ im Ortsteil Erdmannsweiler begonnen. Bereits im Frühjahr 2020 sollen die Tiefbauarbeiten abgeschlossen sein.

Bebauungsplan steht nach zehn Monaten

Wie Bürgermeister Fritz Link vor Ort betonte, sei die circa 4600 Quadratmeter große Brachfläche ein Paradebeispiel für eine Innenentwicklung im vereinfachten Verfahren. Die Aufstellung eines genehmigten Bebauungsplans sei in der Rekordzeit von zehn Monaten gelungen.

Ideale Lage

Auf den entstehenden sieben Bauplätzen in idealer innerörtlichen Lage seien Einzel- und Doppelhäuser möglich und fußläufig zum Kindergarten und in die Ortsmitte erreichbar. Bei der Planung sei großer Wert darauf gelegt worden, durch Abstands- und Beschattungsflächen aufkommendes Konfliktpotential mit den Nachbarn auszuräumen und für beide Seiten tragbare Lösungen zu finden. Die Bewohner in umliegenden Gebäuden hätten bisher den Blick auf eine Streuobstwiese gehabt.

Bauplätze sind begehrt

Eine Innenentwicklung mit Nachverdichtung, wie sie der Gesetzgeber fordere, verbiete jedoch den Status Quo. Es gebe bereits eine Bewerberliste, die Plätze seien sehr begehrt.

Grundstücksentwickler aus Waldmössingen

Für die Gemeinde stelle es ein Novum dar, dass die Glatthaar-Grundstücksentwicklung aus Waldmössingen die Fläche erworben habe und die Erschließung übernehme, sagte der Bürgermeister. Firmenchef Joachim Glatthaar sagte, die 0,46 Hektar große Fläche sei samt einem Bestandsgebäude mit Scheune bereits im Oktober 2017 erworben worden. Für die Glatthaar Grundstücksentwicklung stelle dies ein Pilotprojekt dar.

Investition von rund einer Million Euro

Projektentwickler Stefan Kienzle fügte hinzu, dass für den Kauf des Grundstücks und die Erschließung rund eine Million Euro investiert werde. Wenn die Erschließungsarbeiten im Frühjahr 2020 fertig seien, werde mit der Vermarktung der Bauplätze begonnen.

Bauwillige im Ort halten

Ortsvorsteher Armin Wursthorn sprach von einem Glücksfall für Erdmannsweiler. Im Baugebiet „Unter „Bühl“ seien nur noch zwei Bauplätze in Privatbesitz vorhanden. Deshalb sei er erleichtert, Bauwillige im Ort halten zu können. Planer Bernd Ohnmacht verwies auf die Vorgaben vom Land, die vollumfänglich umgesetzt worden seien. Sämtliche Versorgungsleitungen einschließlich Breitband würden mit der Erschließung verlegt.