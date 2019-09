Die offizielle Einweihung des neu gestalteten Zinzendorfplatzes findet am Donnerstag, 3. Oktober (Tag der Deutschen Einheit), in Königsfeld statt. Dabei handelt es sich nicht um die Sanierung irgendeines Platzes. Vielmehr wurde hier ein authentisches Kulturerbe von internationaler Bedeutung bewahrt und wieder erlebbar gemacht. An den Gesamtkosten von 2,85 Millionen Euro beteiligten sich deswegen auch Bund und Land, die aus städtebaulichen Sanierungsprogrammen insgesamt 1,52 Millionen Euro beisteuerten.

Wie Bürgermeister Fritz Link erklärt, handelt es sich beim Zinzendorfplatz mit dem umliegenden Gebäudebestand „um ein Baudenkmal von herausragender Bedeutung“. Deswegen umfasst das Sanierungsgebiet auch Straßen, Gehwege und Parkplätze auf einer Gesamtfläche von knapp 6000 Quadratmeter. Davon entfallen 4660 Quadratmeter auf den reinen Zinzendorfplatz, weitere 960 Quadratmeter umfasst der Kirchenvorplatz.

Der anderthalbjährigen Umsetzungsphase ging eine zweieinhalbjährige intensive Planungsphase voraus. Hier zeichnete insbesondere das Landschaftsarchitekturbüro Marius Weisshaupt aus Donaueschingen verantwortlich. Entsprechend einer 1807 gefertigten Gründungsplanung der Herrnhuter Kolonie Königsfeld entwarf er vielfältige Detailpläne. Zu den umgesetzten Maßnahmen gehören unter anderem die Wiederherstellung des verschobenen Wegekreuzes mit zentraler Positionierung des Sandsteinbrunnens in der Platzmitte, die barrierefreie und demografiegerechte Gestaltung für die Nutzung aller Generationen, was durch verschiedene Sitzmöglichkeiten zum Ausdruck kommt. Auch die Freistellung der historischen Grünanlage, der Rückbau des Wegebereichs vor dem Kirchensaal und die Ausgestaltung eines symmetriegerechten Vorplatzes mit Granitplatten gehören zur Neugestaltung.

Teile der umgesetzten Maßnahmen stießen bei den Königsfelder Bürgern auch auf Kritik. Insbesondere das Fällen von 36 teilweise bis zu 200 Jahre alter Bäume missfiel vielen Bürgern derart, dass sie sogar eine Petition starteten, die jedoch abgeschmettert wurde. „Die Hälfte dieser Bäume hätte aus Gründen der Verkehrssicherheit aber ohnehin gefällt werden müssen“, so Link. An deren Stelle wurden 36 neue, wuchsreduzierte Linden gepflanzt. Zwei der alten Bäume konnten erhalten werden.

Um trotz der historischen Bedeutung den Zinzendorfplatz samt umliegendes und dazugehöriges Gebäudeensemble dem aktuellen Zeitgeist und digitalen Zeitalter anzupassen, wurde ein Kommunikationskonzept erstellt. Historisch interessierte Besucher können sich neben der herkömmlichen Beschilderung Informationen zum Platz und den verschiedenen Gebäuden auf dem Smartphone anzeigen lassen. Speziell hierfür wurde eine Königsfeld-App entwickelt. Zudem wurde mit Unterstützung eines EU-Förderprogramms in Höhe von 15¦000 Euro ein öffentliches WLAN-Netz installiert. (spr)

Das Programm

Die Einweihung des historischen Zinzendorfplatzes in Königsfeld am 3. Oktober wird begleitet von einem umfangreichen Programm. Um 10 Uhr beginnt ein ökumenischer Gottesdienst im Kirchensaal. Um 11.15 Uhr findet der Festakt direkt auf dem Zinzendorfplatz statt. Die Festrede wird der CDU-Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei halten. Landtagsabgeordnete Martina Braun (Bündnis 90/Grüne) wird ein Grußwort sprechen. Bei schlechter Witterung wird der Festakt in den Kirchensaal verlegt. Ab 12 Uhr gibt es ein Unterhaltungsprogramm. Es werden Führungen angeboten, es gibt eine Ausstellung, eine Multimediapräsentation und eine kulinarische Meile und einen Genussgarten hinter dem Kirchensaal. Außerdem wird es auch eine Darstellung historischer Handwerksberufe geben. Musikalisch unterhält der Musikverein-Trachtenkapelle Neuhausen. Von 12 bis 17 Uhr haben die Geschäfte des Einzelhandels geöffnet.

Parallel zur Einweihung findet vom 2. bis 4. Oktober in Königsfeld eine Fachtagung der Herrnhuter Siedlungsorte in Europa statt. Hierzu werden Vertreter aus ganz Europa mit renommierten Experten zusammentreffen. Inhalt der Fachtagung ist unter anderem die Intensivierung der Kooperation der Siedlungsorte untereinander sowie Kultur- und Tourismusmarketing. Die Vorträge im Haus des Gastes sind öffentlich, teilt die Gemeindeverwaltung vorab mit. (spr)