von Rolf Hohl

Er findet nur an einem einzigen Tag im Jahr statt, und ist gerade deshalb für viele Leute etwas Besonderes. Der Weihnachtsmarkt in Königsfeld schafft es immer wieder zuverlässig, nicht nur die Bewohner der Kurstadt aus ihren Häusern zu locken, sondern auch Besucher aus Rottweil, Villingen-Schwenningen oder gar Stuttgart.

Blick auf das abendliche Treiben auf dem Weihnachtsmarkt. | Bild: Rolf Hohl

„Es gibt hier viele Kunsthandwerker und Leute, die Spezialitäten verkaufen. Die sind am Ende des Tages einfach ausverkauft, deswegen dauert dieser Markt auch nur einen Tag“, erklärt Roland Wachner. Er ist der Vorsitzende des Fördervereins des FC Königsfeld, der den beliebten Weihnachtsmarkt organisiert. In diesem Jahr stand das Ereignis sogar für einen kurzen Augenblick auf der Kippe: „Heute Morgen hat es wegen des Sturms sogar einige Zelte weggefegt. Wir waren da schon kurz davor, alles abzusagen“, so Wachner.

Judith Baudis leitet den Laden „Mittendrin“. | Bild: Rolf Hohl

Zum Glück der Marktbesucher, die diesen Tag häufig schon Wochen vorher fest einplanen, beruhigte sich das Wetter aber bis zum Nachmittag wieder. Das ist auch ganz im Sinne der Läden, die sich neben den Ständen in der Friedrichstraße aneinanderreihen. Darunter ist auch das „Mittendrin“, das sich an diesem Samstag besonders großem Interesse erfreut.

Helfen statt wegwerfen

Hierher können die Leute all jene Waren bringen, die sie nicht mehr benötigen, die jedoch anderen noch nützliche Dienste leisten können. Häufig sind es Geschirr, Küchenutensilien, Bücher und Schmuck, die hier neue Besitzer finden. „Hierher kommen viele ältere Leute oder Flüchtlinge, die nicht viel Geld zur Verfügung haben, oder auch Junge, die gerade von zu Hause ausgezogen sind und ihren ersten Hausstand aufbauen“, erklärt Judith Baudis, die Leiterin des „Mittendrin“.

Vor und in den Häusern hängen überall die charakteristischen Sterne. | Bild: Rolf Hohl

Jedes Jahr kommen durch die Erlöse bis zu 30 000 Euro zusammen, die dann in Hilfsprojekte, wie aktuell in Malawi, fließen. „Am Anfang hat niemand daran geglaubt, dass aus dem Laden etwas wird, aber es hat vom ersten Monat an funktioniert“, schildert Baudis. Und ganz nebenbei helfe das ja auch der Umwelt, wenn man nicht alles, was man nicht mehr braucht, einfach wegschmeiße.

Gunther Schwarz ist als Nikolaus auf dem Markt unterwegs. | Bild: Rolf Hohl

Draußen geht indessen eine andere feste Größe des Weihnachtsmarkts seines Weges. Gunther Schwarz ist dort in sein Nikolaus-Kostüm gestiegen und geht gemächlich durch die Menschenmenge, hält ab und zu, und erzählt jedem Kind geduldig seine Geschichte. Und natürlich gibt es zum Abschied auch immer einige süße Kleinigkeiten.

Ein Herrnhuter Stern mit 50 Zacken beleuchtet den Kirchensaal. | Bild: Rolf Hohl

Ein anderes charakteristisches Markenzeichen von Königsfeld zur Weihnachtszeit sind die Herrnhuter Sterne, die eigentlich aus der Oberlausitz kommen. Sie sind überall vor den Häusern und auch in den Fenstern zu sehen, immer mit 26 Zacken, aber in verschiedenen Ausführungen. Eine ganz besondere findet sich im Kirchensaal am Zinzendorfplatz. Dieser hat 50 Zacken, beleuchtet aber dafür auch den ganzen Raum für alle jene, die nach dem Trubel draußen ein wenig Ruhe brauchen.