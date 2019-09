von Lothar Herzog

Von wegen das Handtuch geworfen: Es war schon immer der Wunsch von Peter Hase, alle politischen Ämter zu beenden, so lange er noch in gesundheitlich guter Verfassung ist. Das ist dem heute 76-Jährigen Forstwirt a. D. gelungen. Bei den Kommunalwahlen im Mai war Hase als Gemeinderat und Ortschaftsrat nicht mehr angetreten; in der konstituierenden Ortschaftsratssitzung am 15. Juli übergab er das Amt des Ortsvorstehers an Roland Mäder. Hinter dem Forstexperten liegen nun 20 Jahre Gemeinderat, 15 Jahre Ortschaftsrat und zehn Jahre Ortsvorsteher von Buchenberg. Wie er gegenüber dem SÜDKURIER verrät, sei er mit der Bilanz äußerst zufrieden.

In seiner Ägide als Ortsvorsteher seien zahlreiche Maßnahmen wie die Windkraftanlage auf dem Brogen, die Anschlüsse für die Abwasserbeseitigung in den Außenbereichen Brogen, Glasbachtal und Mühllehen ans kommunale Netz umgesetzt worden. Dabei seien auch Leerrohre für den weiteren Glasfaserausbau einlegt worden, der jetzt Schritt für Schritt weitergehe. Ziel sei Glasfaser bis in jedes Gebäude. Es seien zahlreiche Sanierungen von Wegen und Gemeindeverbindungsstraßen bewältigt worden, darunter der Vollausbau der Buchenberger Straße, zählte Hase auf. Besonders glücklich ist der ehemalige Ortsvorsteher, dass das Neubaugebiet Herrenacker-Ost bald erschlossen werden kann. „Das gibt 18 zentral gelegene Bauplätze. Bis das soweit war, haben wir fast zehn Jahre gebraucht. Ich war von Anfang an dabei. Der Grunderwerb entwickelte sich etwas zäh, ist aber jetzt abgeschlossen“, schildert Hase erleichtert.

Auf die Frage, was er in seiner Amtszeit angestrebt, aber nicht erreicht habe, stellt der zweifache Familienvater und Opa fest: „Da gibt es nicht sonderlich viel, wir sind nahezu wunschlos glücklich. Schade ist, dass das Gasthaus Krone geschlossen hat und das Dorfleben darunter leidet. Die Gemeinde kann nicht Pächter sein, das ist nicht ihre Aufgabe. Beim Gaststättensterben ist Buchenberg aber nicht allein.“ Besonders ärgerlich für Peter Hase ist, wenn brave und ehrliche Bürger einen Bauantrag stellen und von allen Gremien beraten wird, ob sie einer Dachgaupe, einem Wintergarten oder Terrasse zustimmen sollen. Andere bauten dies einfach und kämen mit einer kleinen Geldstrafe davon.

Anlass, im Alter von knapp 67 Jahren das Amt des Ortsvorstehers zu übernehmen, sei gewesen, „weil ich nach der Pensionierung mit 65 noch etwas Kreatives tun wollte. Ortsvorsteher ist ein schönes Hobby“. Allerdings habe er zunächst nur an eine Amtszeit über fünf Jahre gedacht. Weil ihm die Aufgabe großen Spaß bereitet habe, seien dann nochmals fünf Jahre hinzugekommen. „Natürlich fehlt mir das jetzt. Da muss ich mich erst noch daran gewöhnen. Es war immer mein Wunsch, aus den Ämtern im gesunden Zustand ausscheiden zu können. Das ist mir geglückt. Ich sah die Zeit gekommen, in der ich nicht mehr mit dem Terminkalender unterwegs sein wollte“, bekräftigt Hase. Er wehre sich gegen den Vorwurf, das Handtuch geschmissen zu haben. In seinem Alter habe man bestimmt das Recht, kürzer zu treten und mehr Zeit der Familie zu widmen. Außerdem müssten auch mal Jüngere ran.

Im Gemeinderat geht‘s zur Sache

Die Tätigkeiten von Ortschaftsrat und Gemeinderat seien kaum vergleichbar. Bei Sitzungen des Ortschaftsrats sei man sozusagen unter sich. Auch bei wichtigen Themen kämen kaum Besucher in die Ratssitzung. Im Gemeinderat gehe es da schon ordentlich zur Sache, wenn er an Themen wie Schwimmbad, Zinzendorfplatz oder Aldi und Rossmann denke. Da regten sich manche Leute so auf, was für ihn nicht nachvollziehbar gewesen sei. In all den Jahren habe er nie einen Grund gehabt zu klagen. Mit der Verwaltung habe es stets gute Zusammenarbeit gegeben. Da wurden keine Fehler gemacht, die korrigiert werden mussten, hebt der Kommunalpolitiker hervor.

Offizieller Abschied folgt heute

Sein künftiger Zeitvertreib sei gesichert, ohne nach Mallorca fliegen zu müssen. „Eine Tochter wohnt in Konstanz, die andere in Bad Hindelang. Und meine Frau kommt aus Heidelberg, die hat auch Klassentreffen“, lächelt Hase verschmitzt. Er wird am Freitag offiziell von der Gemeinde verabschiedet, wozu er sich rund 20 Freunde und ehemalige Weggefährten eingeladen hat.