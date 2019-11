von Rüdiger Fein

Sie sind eines der erfolgreichsten schwäbischen Kabarett-Duos, und wenn Ute Landenberger als Käthe Kächele und Michael Willkommen als „der Dicke“ Karl-Eugen Kächele auf die Bühne treten, dann bleibt kein Auge trocken.

Schwäbischer Ehealltag

Ein Pointenhagel tatsächlicher und erdachter Ereignisse erwartet die Zuschauer und so ganz nebenbei arbeiten die beiden Komiker auch ihren ganz normalen schwäbischen Ehealltag ab. So auch am Samstagabend im Haus der Bürger in Buchenberg.

Dank an Sponsoren

Der Sportverein Buchenberg hatte eingeladen und etwa 200 Zuschauer wollten die Kächeles sehen und hören. Zuvor begrüßte der Vorsitzende des SV Buchenberg, Werner Fichter, sichtlich erfreut über die riesige Resonanz, den vollen Saal und bedankte sich bei den zahlreichen Sponsoren, die ein solches Event erst möglich machen würden.

Verfehlungen der Nachbarn

Anschließend starteten die beiden Komiker ihren „Dorftratsch deluxe“, wie der Titel des aktuellen Programms verspricht. Da wurden alte Gewohnheiten beider Geschlechter ebenso pointenreich unter die Lupe genommen wie die Verfehlungen der Nachbarn, wenn die mal wieder den Rasen zu spät mähen, bereits zum dritten Male in Urlaub fahren oder auch wenn beim nachbarlichen Grillfest der Wind mal wieder allen Rauch zu Kächeles herüberweht.

Dessous-Partys

Sie möchte auch einmal so getätschelt und verhätschelt werden wie das gemeinsame Automobil, für dessen Pflege der Dicke gerne mal mehrere Stunden aufwendet, lässt Käthe ihren schwäbischen Ehemann wissen. Dieser wehrt sich während dessen verzweifelt dagegen, dass Käthe zum wiederholten Male ihre alte Freundin einlädt, weil er sich dann wieder all die alten Geschichten von längst vergangenen Dessous-Partys anhören müsste.

Komiker helfen kranken Kindern

In diesem Sinne geht es weiter in dem zweieinhalb Stunden dauernden humorvollen Feuerwerk der beiden Wortkünstler. Es gibt aber auch ein ernstes Thema, dessen Förderung Ute Landenberger und Michael Willkommen, sich auf die Fahnen geschrieben haben. Sie unterstützen mit ihren Auftritten und durch die Spendenbereitschaft ihres Publikums das Kinderhospiz St. Nikolaus in Memmingen. Mehr als 33 000 Euro sinnvoll eingesetzte Spendengelder seien so in den vergangenen zwei Jahren zusammengekommen.