von sk

Am Dienstag hat ein Hausbesitzer in Erdmannsweiler in den frühen Morgenstunden zwei Fischdiebe auf frischer Tat erwischt. Die beiden Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren betraten das Grundstück im Albblickweg und gingen zum Gartenteich auf der Gebäuderückseite.

Mit dem Kescher aus dem Teich bugsiert

Mit einem vorgefundenen Kescher entnahmen die beiden einen rund 50 Zentimeter großen Koi-Karpfen aus dem Gewässer. Nach dem Verlassen des Grundstückes stellte der Hausbesitzer die beiden Täter. Der gefangene Koi-Karpfen war allerdings bereits verendet. Der Schaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

Nach durchzechter Nacht an die Eltern übergeben

Der 17-Jährige stand unter erheblicher Alkoholeinwirkung, ein Alcotest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Die Jugendlichen wurden von der Polizei an die Eltern übergeben.