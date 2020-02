In unserer Serie „Unsere Fasnet“ stellen wir drei Fragen an Manuel Link von der Narrenzunft Königsfeld-Neuhausen.

Was stellt euer Häs dar?Der Wolfsnarro findet seinen Ursprung in der früher in Neuhausen vorhandenen Wolfsgasse, die heute Brunnenstraße heißt. Die Träne auf der Scheme verdeutlicht die Trauer um den Verlust der Eigenständigkeit durch die