von Rüdiger Fein

Mit einem wunderschönen Konzert und anspruchsvollen Musiktiteln bedankte sich der Königsfelder Verein Proludium bei seinen zahlreichen Unterstützern. Junge Absolventen der Jugendmusikschule St. Georgen-Furtwangen, denen der Verein durch finanzielle Unterstützung teilweise die musikalische Ausbildung ermöglicht, zeigten im Kirchensaal der Herrnhuter Brüdergemeine, was sie gelernt und teilweise bereits perfektioniert haben.

Ausgezeichnete Musiker

Jeder der 18 Konzertteilnehmer kann sich bereits über eine Auszeichnung im Regionalwettbewerb Jugend musiziert freuen. Die meisten der Preisträger haben sogar eine Zulassung zum Landeswettbewerb in Tuttlingen Ende März 2020 in der Tasche. Ein erster Platz dort ermöglicht dann die Teilnahme am Bundeswettbewerb.

St. Georgen/Schramberg Junge Musiker überzeugen die Jury – Aber das ist nicht das Ende Das könnte Sie auch interessieren

Die Zuhörer im gut besetzten Kirchensaal bekamen anspruchsvolle Stücke zu hören. Gleich zu Beginn konnte Elias Zuckschwerdt, seit Januar 2020 Interimsleiter der Jugendmusikschule, ein jugendliches Trio ankündigen, das mit dem Trio in G-Dur von Ignaz J. Pleyel schon mal deutliche Akzente setzte. Gleich sieben Mal bekam das Publikum Klavierstücke zu hören. Vom Allegretto „The Bells“ von Sergei Slonimski über Felix Mendelsohn und Stephen Montagye sowie Josef Haydn und Edvard Grieg bis hin zu Musik von Bruno Giner reichte die Palette. Drei Klarinetten setzten die Musik von Luc Grethen in Szene, Salome Hinz spielte auf ihrer Harfe J.L. Dussek und Simon und Sonja Link gaben Rainer Buschmanns „Miniaturen für Zwillinge“ zum Besten.

Unterstützung für alle Königsfelder Kinder

Der Verein Proludium hat sich zur Aufgabe gemacht, allen Königsfelder Kindern Unterricht an der Jugendmusikschule St. Georgen zu ermöglichen. Daher werden alle Königsfelder Kinder vom Verein finanziell unterstützt. Bei finanziell besonders schwach gestellten Familien ist auf Anfrage auch eine individuelle Förderung möglich. Die Jugendmusikschule wird auch beim Kauf neuer Instrumente unterstützt.