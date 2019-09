von Kirsten Strötgen

Den Zinzendorfplatz mit Leben füllen: Dies möchte die Taizé-Gruppe Königsfeld mit ihrer Taizé-Nacht der Lichter am Freitag, 4. Oktober. Im Rahmen der Feierlichkeiten rund um das Eröffnungsfest des Zinzendorfplatzes wird der Platz von 19 bis 21 Uhr mit unzähligen Lichtern beleuchtet. Das Singen der Taizé-Lieder in diesem stimmungsvollen Ambiente verspricht zudem ein ökumenisches Gemeinschaftserlebnis zu werden.

Kurz und einprägsam

Taizé-Andachten oder Gottesdienste sind eine besondere Form des gemeinsamen Gebets. Sie zielen auf die innere Einkehr. Das vielfache Wiederholen der eingängigen Gesänge hilft der Konzentration auf den Grundgedanken der Lieder. Was sie von anderen Andachten unterscheidet, sind zunächst die Lieder aus Taizé, dem ökumenischen Orden in Frankreich: Sie sind kurz und einprägsam, werden möglichst mehrstimmig gesungen und vor allem oft wiederholt.

Mann der Ökumene

Die Taizé-Gruppe hatte sich im Vorfeld viele Gedanken zur Platznutzung gemacht. „Hauptziel ist es“, so Gunther Schwarz „den Platz mit Leben zu füllen.“ Schließlich seien solche Plätze Begegnungsstätten in vielfacher Weise. Mit einer musikalischen Lichternacht wäre der Anfang gemacht. Hierzu seien auch befreundete Musiker und Sänger aus anderen Taizé-Gruppen eingeladen. Denn was böte sich mehr an, als eine ökumenische Nacht der Lichter? Auch Graf Nikolaus von Zinzendorf (1700-1760), der Namensgeber des Platzes, war ein Mann der Ökumene.

Lichterspenden erwünscht

Das Einsingen auf dem Zinzendorfplatz beginnt um 18.40 Uhr und endet gegen 21 Uhr. Wer möchte, kann sich ein Leselicht mitbringen. Über Lichterspenden würde sich die Taizé-Gruppe freuen. Große Marmeladengläser ohne Etikett und Deckel können dazu in den Eingangsbereichen des Kirchensaals in die dafür vorgesehenen Körbe gelegt werden. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Kirchenaal statt.