von Lothar Herzog

Wie einst die Bauern im Frühjahr noch bis in die 1950er- und 60er-Jahre hinein, säten in dieser Woche die Kinder des Kindergartens „Schwalbennest“ in Weiler von Hand eine Fläche von rund 100 Quadratmetern mit einer Blühmischung ein. Sie haben wie Bürgermeister Fritz Link und weitere 20 Personen die Patenschaft für eine einjährige Blühfläche auf dem 1,5 Hektar großen Acker am Ortsausgang von Weiler in Richtung Königsfeld rechts des Radwegs erworben.

Landwirt Berthold Hils (links) zeigt den Kindern die Sätechnik der Bauern, als sie noch keine Sämaschinen und Traktoren hatten. Bilder: Lothar Herzog

Die Kinder hatten mit den Erzieherinnen einen kleinen Spaziergang zu diesem Ackerfeld unternommen und ihre eigenen Saatschalen (Eimerle) mitgebracht. Landwirt Berthold Hils vom Bennishof in Weiler erklärte der wissbegierigen Kinderschar, wie früher die Bauern ohne Traktoren und Sämaschinen das Korn aufs Feld gebracht haben. Er zeigte den Sprösslingen aber auch, wie die Aussaat maschinell funktioniert.

Ab Ende Juni wird nun ein bunter Blumenteppich bis in den Herbst hinein blühen und Wildbienen, Schmetterlingen und Insekten Lebensraum und ein reiches Nahrungsangebot bieten. Aus diesem Grund dürfen die Blumen natürlich nicht gepflückt werden. Für die Erzieherinnen hatten Birgit und Berthold Hils kleine Tütchen mit Samenkörnern dieser Blühmischung mitgebracht, die sie zu Hause im Garten oder in Balkonkästen aussäen können. Darüber freuten sie sich besonders.

Wie Landwirt Hils betont, will er mit dieser Aktion die Öffentlichkeit darauf aufmerksam machen, dass die Bauern zu Unrecht für das Bienen- und Insektensterben an den Pranger gestellt werden. Die Landwirte könnten für den Umweltschutz und die Artenvielfalt nicht allein verantwortlich sein. Das funktioniere nur, wenn alle mithelfen, so Hils, der mit seiner Meinung bestimmt auf Zustimmung stößt. Insgesamt hat die Familie Hils, auch im Auftrag für weitere Landwirte in der Gemeinde, in diesem Jahr rund fünf Hektar (50 000 Quadratmeter) mit Blühmischungen angesägt und auf den Anbau von Mais verzichtet. Aber auch schon in den vergangenen Jahren hatten sie mehrere Blüh-Streifen angelegt, die erst nach Blütenende im Spätherbst umgepflügt und für den Eigenbedarf wieder bewirtschaftet werden. Im Frühjahr 2020 wird die gleiche Aktion mit Blumenwiesen an anderer Stelle fortgesetzt.

Urkunden für die Paten

Jeder, dem Bienen und die Artenvielfalt am Herzen liegen, kann einen Beitrag zum Naturschutz leisten, indem er gegen eine Aufwandspauschale von 25 Euro bei Hils eine Patenschaft für eine Fläche von 100 Quadratmeter erwirbt. Jeder Pate erhält eine Patenschaftsurkunde mit Ortsangabe seines Blumenwiesenstücks und kann selbst beobachten, wie es sich entwickelt.

Information telefonisch unter 07725/917082 oder per E-Mail: berthold.hils@t-online.de