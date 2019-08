von Lothar Herzog

Brände löschen mit dem Feuerlöscher, Personen suchen mit der Wärmebildkamera und zum Abschluss eine Fahrt im Feuerwehrauto. 18 Kinder verbrachten am Donnerstag einen vergnügten Nachmittag bei der Jugendfeuerwehr Königsfeld und lernten in spielerischer Form. Bereits mindestens zum zehnten Mal in Folge beteiligte sich die Feuerwehr Königsfeld mit Jugendleiterin Katrin Schwager, Daniel Grießhaber, Luise Vogler sowie die Jugendwehr-Mitglieder Robin Gilbert und Svea Bauer beim Kinderferienprogramm der Gemeinde.

Jugendfeuerwehr-Leiterin Katrin Schwager erklärt den Kindern die Funktion einer Wärmebildkamera.

Arbeit und Geräte kennenlernen

Sie boten dem Nachwuchs im Alter von acht bis zwölf Jahre ein vielseitiges Programm. Sie lernten die Arbeit und Gerätschaften der Feuerwehr kennen und hatten dabei auch eine Menge Spaß. Es wurde ein Feuertrainer aufgebaut, bei dem die Jungschar mit dem Feuerlöscher die Brände bekämpften. Statt mit Bällen wurden Pyramiden aus Blechdosen mit der Spritzpistole „abgeschossen“ und welche Gefahren entstehen können, wenn Spraydosen ins Feuer geworfen werden, wurde ebenfalls demonstriert.

Den Kindern bereitet es großen Spaß, den Brand des Feuertrainers mit dem Feuerlöscher zu bekämpfen. | Bild: Lothar Herzog

Wie funktioniert ein Rauchmelder?

Des Weiteren wurde den Kindern die Funktion eines Rauchmelders erläutert und nachgefragt, ob solche in ihren Zimmern installiert sind. Eine besondere Herausforderung für den Nachwuchs war das Absetzen eines Notrufs unter 112, bei dem sie das fiktive Szenario mit allen wichtigen Angaben beschreiben mussten. Dies geschah mit zwei aufeinander abgestimmten Telefonen. Gezeigt und erläutert wurden auch Uniformen mit Atemschutz und die Ausrüstung eines Feuerwehrfahrfahrzeugs. Die Fahrt im Letzteren bedeutete der Höhepunkt, ehe ein gemeinsames Essen den Abschluss bildete.

Feuer und Flamme: Die Teilnehmer beim Ferienprogramm der Jugendfeuerwehr. | Bild: Lothar Herzog

Laut Katrin Schwager sind die Jugendwehren Königsfeld, Burgberg und Neuhausen ein Garant, dass die aktiven Abteilungen immer genügend Personal haben. Das Kinderferienprogramm sei eine gute Möglichkeit, Werbung für die Jugendfeuerwehr zu betreiben. Mehrere Kinder hätten großes Interesse, einzutreten. Manche müssten sich jedoch noch etwas gedulden, da die Aufnahme erst ab neun Jahre möglich sei, so Schwager. Proben der Jugendwehren sind montags in Neuhausen, donnerstags in Königsfeld und freitags in Burgberg jeweils von 18 Uhr bis 20 Uhr. Wer Interesse hat, darf vorbeikommen.