von Rüdiger Fein

Wenn der Verein Geistige Nothilfe aus Königsfeld zum Samstag-Konzert einlädt, dann kann man immer mit ganz besonderen Musikern und mit ganz besonderen musikalischen Beiträgen rechnen. So auch beim aktuellen Termin, als das Eliot Quartett im Königsfelder Kirchensaal auftrat.

Das Eliot Quartett, das auf Einladung des Vereins der Geistigen Nothilfe Königsfeld auftrat, begeisterte mit Werken von Ludwig van Beethoven.

Das Konzert der vier Ausnahmemusiker, die sich im Sommer 2014 als Eliot Quartett gründeten, stand unter dem Zeichen des 250. Geburtstags von Ludwig van Beethoven und hatte die Musik des großen Komponisten zum Thema. Die Themen waren das Streichquartett op18 no. 1 in F-Dur, das Streichquartett in F-Dur op. 135 sowie nach der Pause das Streichquartett F-Dur op. 59 no. 1. Das Eliot Quartett wurde trotz seines erst kurzen Bestehens bereits mehrfach ausgezeichnet. Sein Name gründet auf dem U.S.-amerikanischen Schriftsteller T.S.Eliot, der sich von der Musik Ludwig van Beethoven zu seinem letzten großen poetischen Werk inspirieren ließ. Zum Quartett gehören Maryana Osipova (Violine), Alexander Sachs (Violine), Dmitry Hahalin (Viola) und Michael Preuß (Violoncello).

Der nächste Leckerbissen wartet

Das Konzert der Geistigen Nothilfe war das erste in diesem Jahr. Am 28. März erwartet die Zuhörer ein weiterer Höhepunkt, wenn das Klaviertrio Then-Berg, Yang und Schäfer auftritt.