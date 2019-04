von Lothar Herzog

Die Schoaf-Hexen Weiler hatten eine anstrengende Fasnet 2018. Wie der Rückblick von Schriftführer Andreas Seckinger bei der Jahreshauptversammlung im FC-Sportheim zeigte, mussten aufgrund der kurzen fünften Jahreszeit manchmal drei Termine an einem Wochenende bewältigt werden.

Viel Arbeitseinsatz erforderte das von der Landjugend Weiler ausgerichtete Kreiserntedankfest, das die Schoaf-Hexen tatkräftig unterstützt haben. Der Vorsitzende Uwe Gönner zeigte sich beeindruckt, wie bei einer solchen Großveranstaltung der ganze Ort mitgezogen habe. Weniger gut gelaunt war Gönner über die ständig steigenden Vorschriften des Landratsamts bei Fasnetsumzügen. Da müsse endlich einmal zurückgerudert werden. Ständig neue Auflagen führten zur Verdrossenheit und erschwere die Suche nach Ehrenamtlichen immer mehr, rügte der Narrenchef.

Rege Jugendabteilung

Aktuell zählt der Narrenverein 165 Mitglieder. Darunter sind 89 aktive Mitglieder und 43 Kinder und Jugendliche.

Ortsvorsteher Heinz Kammerer hatte für die Hexen viel Lob parat. Die zahlreichen Aktivitäten zeigten, wie stark sich der Verein im Ortsgeschehen einbringe, so Kammerer. Die Schoaf-Hexen denken auch an die, denen es nicht so gut geht. Bei der Dark-Side-Party in der Gemeindehalle kamen 500 Euro von Gastzünften zusammen, die auf Bitte der Hexen statt Geschenken einen Geldbetrag spendeten. Die Hexen werden den Betrag auf 750 Euro aufstocken und alsbald an die Kinder-Rehaklinik Katharinenhöhe in Furtwangen übergeben.

Oberhexe bald zurück

Bei den Wahlen wurden Vize-Vorsitzender Florian Weisser, Kassierer Harald Blust, Jugendleiter Johannes Kopf, technischer Zug Armin Kammerer und Beisitzerin Marlen Obergfell im Amt bestätigt. Neu ins Gremium der Beisitzer rückte Michaela Hilser. Trotz der Erkrankung von Frank Rapp plädierte Gönner dafür, die Position der Oberhexe unverändert zu lassen. Es bestünde große Hoffnung, dass Rapp bald wieder zurückkehre, so der Vorsitzende, dessen Ansicht die Versammlung teilte.