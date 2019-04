von Kirsten Strötgen

"Der Stein ist weg" – so heißt das neue Musical, das die Friedrich-von-Schiller-Grundschule in Burgberg ab Freitag, 5. April, an drei Abenden aufführt. Am letzten Tag vor der Premiere liefen die Proben noch auf Hochtouren.

Pilatus mit seinem Rat: Thomas Grieshaber, Johannes Erdmann, Luca Vazzano, Peter Manke (von links).

In der Turnhalle der Grundschule wurde eine breite Bühne aufgebaut. Hier probt der Chor unter der Leitung von Lehrerin Gabriele Reisser. Auch die jungen Darsteller werden einem letzten Feinschliff unterzogen. Lehrerin Petra Talazko, die zusammen mit Maximiliane Fleig die Regie führt, ruft immer mal wieder: "Lauter bitte, ihr wisst es doch!". Im Handumdrehen nehmen die Kinder mehr Haltung an und der Text kommt präziser, lauter und klarer. Auch hinter der Bühne geht es eifrig zu. Hier hat Kathrin Steidinger vom Schulleitungsteam alle Hände voll zu tun. Sie schickt die Kinder in der richtigen Reihenfolge auf die Bühne und hält die richtigen Requisiten bereit. Mit viel Routine und Spielfreude beherrschen die kleinen Schauspieler ihre Bühne, springen zwischen Podesten und Musikinstrumenten gekonnt umher, wechseln blitzschnell von einer Rolle in die andere.

Bis hin zur tiefen Osterfreude

Wie der Name des Musicals schon verrät, geht es in der schuleigenen Inszenierung um die biblische Geschichte unmittelbar nach dem Tod Jesu. Sie beginnt mit der Auferstehung. Im Zentrum steht die Begegnung der Jünger auf dem Weg nach Emmaus. Die Kinder spüren dem Weg von der anfänglichen Trauer und Verzweiflung der zurückgebliebenen Jünger über die Nachricht von Jesu Auferstehung bis hin zur tiefen Osterfreude nach. Für den Zuschauer verbinden sich Schattenbilder, einprägsame Chorlieder und kurze Theatersequenzen zu einem künstlerischen Gesamtbild.

Die Soldaten Jelle Elsässer und Noah Riedlinger beraten sich vor dem Höhleneingang.

Unterstützt werden die Schülerinnen und Schüler samt Lehrerschaft tatkräftig von Maximiliane Fleig (Regiekonzept und Tontechnik), Christo Brydniak (Licht) und vielen großen und kleinen Helfern, die sich mit ihren Talenten eingebracht haben. "Der Stein ist weg" ist ein Musicalerlebnis für die ganze Familie mit einer Geschichte, die nicht nur an Ostern Bedeutung hat.

Seit vielen Jahren Musicalstars

Schon seit vielen Jahren werden die Grundschüler in Burgberg einmal jährlich zu Musicalstars. Die Schule hat sich daher auch überregional einen Namen gemacht. Die Aufführungen vom "Dschungelbuch", "Joshi" oder "Winnie Wackelzahn" sind vielen Besuchern noch in lebhafter Erinnerung.

Aufführungen sind am Freitag, 5. April, um 18.30 Uhr, am Sonntag, 7. April, um 16.30 Uhr und am Dienstag, 9. April, um 18 Uhr. Der Eintritt kostet drei Euro. Eine Bewirtung durch den Förderverein erfolgt eineinhalb Stunden vor dem Aufführungsbeginn. Zusätzlich präsentieren die Schüler "Offene Klassenzimmer" an den Aufführungstagen Freitag und Sonntag