Herr Link, seit rund einem Jahr laufen die Arbeiten zur Sanierung des Zinzendorfplatzes. Wie hat sich die Stimmung unter den Königsfeldern aus ihrer Sicht verändert?

Die Maßnahmen sind planmäßig vorangeschritten. Mit Blick auf die Akzeptanz kann man feststellen, dass die besondere kulturelle und städtebauliche Bedeutung, die der Platz für Königsfeld hat, durch die Sanierung sichtbar geworden ist. Dass man Gemeinschaft vermittelt, dass es einen zentralen Platz gibt mit dem Brunnen in der Mitte, der für Christus als Quelle des Lebens steht, und umliegende Gemeinschaftshäuser. Diese Gesichtspunkte werden jetzt erlebbar. Ich habe den Eindruck, dass das zunehmend auch in der Bevölkerung erkannt wird. Auch die Platzgestaltung wird als Aufwertung empfunden. Wir investieren immerhin 2,7 Millionen Euro. Aus dem Denkmalschutzprogramm West werden 1,1 Millionen Euro bezuschusst. Es war eine einmalige Chance, die besondere Wertigkeit der Ortsmitte neu herauszuheben. Der ganze Platz hat eine ganz andere Qualität als vorher.

Es hat sich also gelohnt, dass Sie und der Gemeinderat auf dieser historischen Wiederherstellung bestanden haben?

Bei solchen Entscheidungen muss man sich immer fragen, was für das Gemeinwohl an erster Stelle steht. Die Argumente für die vollständige Sanierung und die originalgetreue Wiederherstellung waren besser. Man sollte sich bei solchen Diskussionen immer von Sachargumenten leiten lassen und nicht von Emotionen. Es war nicht unser Hauptziel, Bäume zu fällen. Entscheidend war die als Ensemble unter Denkmalschutz stehende, städtebauliche Gesamtanlage Königsfelds. Das unterscheidet uns letztlich von anderen Kommunen im Schwarzwald. Diese Alleinstellung galt es wieder sichtbar zu machen. Das war das entscheidende Argument und ich bin der Meinung, es hat sich gelohnt, diese Diskussion zu führen.

Kaum war der Zinzendorfplatz unter Dach und Fach, kam mit einem geplanten Mobilfunkmast ein neues Diskussionsthema auf. Streitet der Königsfelder einfach gerne?

Wir haben eine Bevölkerung, die sich für die örtlichen Angelegenheiten interessiert und sich einbringt. Das ist vom Grundsatz her zu begrüßen. Wichtig ist, dass alle Gesprächspartner möglichst bei der Sache bleiben und sich nicht von Ängsten leiten lassen. Die Sendeanlagen, die installiert werden sollen, sind weit entfernt von jeder Gesundheitsgefährdung. Wir haben nicht nur die deutschen Grenzwerte herangezogen, sondern auch die österreichischen und schweizer Vorsorgewerte. Uns war wichtig, die Emissionen zu reduzieren und gleichzeitig eine ausreichende Mobilfunkanbindung sicherzustellen. Das wollen die Menschen, die Wirtschaft braucht das. Die Diskussion war wichtig und hierdurch konnte viel Aufklärung und sachliche Information vermittelt werden. Wenn Minderheiten versuchen, die Mehrheit zu majorisieren, dann wird es schwierig.

Als erfahrener Bürgermeister, haben Sie das Gefühl, dass sich der Umgang der Bevölkerung mit dem Gemeinderat und Bürgermeisteramt verändert hat?

Ich blicke 2019 auf 20 Jahre als Bürgermeister zurück. Es ist festzustellen, dass die Bevölkerung Entscheidungen der Gremien und der Verwaltung kritischer hinterfragt. Das ist eine durchaus positive Entwicklung, denn das zeigt, dass sich die Menschen für die Gemeindepolitik interessieren. Leider wird immer häufiger bezweifelt, dass in den Gemeinderäten sachkompetent entschieden wird. Auf der anderen Seite hat sich jedoch die Qualität der Verwaltungsarbeit in diesen 20 Jahren deutlich verbessert. Die Anforderungen werden immer komplexer. Die Bevölkerung ist vielleicht auch deshalb nicht mehr bereit, Entscheidungen einfach zu akzeptieren. Man will die Argumente, die dahinterstehen, verstehen und bewerten. Der Meinungsbildungsprozess muss daher transparenter sein. Es muss mehr kommuniziert und erklärt werden als früher.

Für Königsfeld sind Tourismus und Fremdenverkehr wichtig. Das Hotelprojekt auf der Kinderweide ist seit einiger Zeit in Planung. Wie sieht es damit aktuell aus?

Unsere Übernachtungszahlen sind, dank eines hohen Anteils der Übernachtungen in den Kliniken, relativ stabil. Rückläufig ist leider der Bereich der Hotels, weil wir zu wenig qualifizierte Betten vorhalten. Deswegen arbeiten wir an der Neuansiedlung von Hotelanlagen, das Projekt Kinderweide und auch das Projekt Haus Doniswald. Im Fall der Kinderweide könnten wir den Bebauungsplan veröffentlichen. Aber die Betreiber- und Investorenfrage ist nach wie vor ungeklärt. Daran werden wir weiter arbeiten. Beim Haus Doniswald gibt es erfreuliche Signale. Hier gibt es Gespräche mit einem Projektentwickler, die sehr positiv verlaufen. Da sind wir hoffentlich auf einem guten Weg.

Sie haben das Thema Kliniken bereits angesprochen. Die Zukunft der Michael-Balint-Klinik ist noch immer nicht sicher.

Es gibt mehrere interessierte Übernehmer. Die Kostenträger sind bisher nicht bereit, einen neuen Versorgungsvertrag abzuschließen. Darum drehen sich die Rechtsstreite. Das Land will diese 42 Krankenhausbetten auf andere Standorte verteilen. Wir haben mehrfach interveniert und sind dabei unterstützt worden durch den Landrat und die Abgeordneten Herrn Rombach und Frau Braun. Trotzdem ist es bisher nicht gelungen, diese ablehnende Haltung aufzubrechen. Deshalb wird von den Wettbewerbern eine gerichtliche Klärung angestrebt. Wir müssen die weitere Prozessentwicklung abwarten.

Die Mediclin erweitert am Kurpark und schafft 90 neue Betten. Könnte damit der Wegfall der Michael-Balint-Klinik ausgeglichen werden?

Das ist nicht der Fall. Hier handelt es sich um einen ganz anderen Bereich, da insoweit ein Pflegeheim und keine neue Klinik entsteht. Zugleich sind diese Investition und die damit verbundene Wertschöpfung sowie Arbeitsplätze ein erfreuliches Bekenntnis der Mediclin zum Standort Königsfeld. Wir sehen es auch als kommunale Aufgabe im demografischen Wandel, sicherzustellen, dass jeder Bürger im Alter auf eine ausreichende Anzahl von Betreuungs- und Pflegeplätzen vor Ort vertrauen kann. Zudem ist es uns durch den Verkauf des Grundstücks möglich, 2019 die Tennisanlage am Bodelschwinghweg für 290 000 Euro neu zu bauen.

Wie wichtig ist es für einen Erholungsort wie Königsfeld, auch für die Jugend Angebote zu haben?

Das ist eine zentrale Aufgabe. Das hat sich bei den Bürgerwerkstätten zum Thema Demografie gezeigt. Wir sind der größte Privatschulstandort in Südbaden. Wenn wir wollen, dass junge Menschen im ländlichen Raum bleiben, muss die Infrastruktur für sie attraktiv sein. Deshalb wurden die drei für diese Legislaturperiode des Gemeinderats beschlossenen Jugendprojekte auch umgesetzt. Es geht um den Vitalparcours am Natursportpark, den offenen Jugendtreff im ehemaligen Vereinsheim des FC Königsfeld und den Downhillparcours. All dies sind wichtige Bausteine, um eine Hierbleibekultur zu initiieren.

Wie schätzen Sie das Jahr 2018 ein?

Wir haben das größte Haushaltsvolumen seit Bestehen der Gesamtgemeinde mit über 22 Millionen Euro bewältigt. Das zeigt, dass wir in der Umsetzung zahlreicher Projekte gut mit Gemeinderat und Ortschaftsräten zusammengearbeitet haben. Weniger erfreulich ist, dass der – neben dem 2018 realisierten Anschluss in Burgberg – als weiterer Schritt geplante Breitbandausbau im Kernort Königsfeld noch nicht begonnen werden konnte. Wir hätten uns gewünscht, dass der Zuschussbescheid 2018 bewilligt wird und wir plangemäß mit den Arbeiten hätten beginnen können. Wir hoffen nun auf den Zuschussbescheid im Frühjahr 2019. Vorher dürfen wir leider nicht beginnen.

Was ist denn außerdem für 2019 konkret geplant?

Viele Großprojekte sind abgeschlossen. Trotz guter Finanzsituation pendelt sich der Haushalt wieder auf ein Normalmaß ein. Gleichwohl werden wir 2019 ein Haushaltsvolumen von rund 19 Millionen Euro zur Verfügung haben. Allerdings müssen wir Prioritäten setzen. Das ist der Breitbandausbau im Glasbachtal in Buchenberg mit 550 000 Euro. Daneben wird ein neues Fahrzeug für die Feuerwehr Buchenberg mit 260 000 Euro beschafft, der Zinzendorfplatz einschließlich Marketing- und Kommunikationskonzept für rund 550 000 Euro fertiggestellt und die energetische Teilsanierung der Grundschule Königsfeld für 350 000 Euro realisiert.