von Kirsten Strötgen

Es war Liebe auf den ersten Blick: Vor rund 15 Jahren erblickte Leberecht Thiele bei einem Besuch der 1000-jährigen Nikolauskirche in Buchenberg zum ersten Mal seine Orgel. Damals wusste er noch nicht, dass er fünf Jahre später als Organist im Ortsteil spielen sollte, doch von der kleinen Orgel war er sofort begeistert.

Ein Blick auf die vielen Pfeifen der Albrechtorgel. Bild: Leberecht Thiele

Leider war die Orgel damals schon in einem sehr schlechten Zustand. Zwar wurden in den 60-er Jahren einige Holzpfeifen ersetzt, doch dabei blieb es dann auch. „Wir waren in den letzten Jahren schon froh, wenn die Orgel die wenigen Gottesdienste und Feierlichkeiten in der Kirche durchgehalten hat“, erinnert sich Leberecht Thiele. Der Kirchengemeinderat hatte sich dann in den letzten Jahren öfter dem Thema Albrechtorgel gewidmet und schließlich den Beschluss gefasst, die Orgel ordentlich wiederherzustellen.

Bei der Restauration der Albrechtorgel werden auch Maden im Holz entdeckt. Bild: Leberecht Thiele

Nach Rücksprache mit dem Orgelbauunternehmen Heintz aus Schiltach, das schon viele Jahre beide Orgeln der evangelischen Gemeinde in Buchenberg betreut, entstand der Plan einer Restauration in Stufen: Die Überführung der demontierten Orgel nach Schiltach, Ausreinigung, Schimmelbeseitigung, Überarbeitung der Bälge, Reparatur von diversen Orgelpfeifen, Aufbau der Orgel in der Werkstatt, Stimmung und Intonierung, Abbau der Orgel und Überführung nach Buchenberg mit Montage am alten Platz auf der Orgelempore.

Das 1000-jährige Nikolauskirchlein.

Auf rund 20 000 Euro belief sich das Angebot. „Das hört sich erstmal viel an“, so Leberecht Thiele, aber für die dann tatsächlich benötigten Stunden Arbeit sei es fast zu wenig gewesen. Nach der ersten gründlichen Inspektion bekam man nämlich einen größeren Eindruck vom Umfang der anstehenden Restauration. Denn es ist so wie bei allen alten mechanischen Teilen: Das wahre Ausmaß der anfallenden Arbeiten zeigt sich immer erst bei der Arbeit selbst.

Mit vereinten Kräften schließlich, mit Spenden von Buchenberger Bürgern und Kirchenbesuchern sowie dem großen Engagement und Sachverstand der mit dem Auftrag betrauten Orgelbaufirma, ist es nun tatsächlich gelungen die Orgel wieder in einen sehr guten Zustand zu versetzen.

Leberecht Thiele klingt euphorisch und stolz, wenn er von „seinem Örgelchen“ spricht: „Die Orgel ist ein wahres Kleinod in einer wunderbaren alten Kirche.“ Er hofft, dass hier nun öfter Gottesdienste oder andere Feierlichkeiten abgehalten werden, auch wenn die Kirche keinen Strom und keine Heizung aufweisen könne. Ganz sicher sei das Klima im Kirchlein aber auch der Grund, warum die kleine Orgel nicht schon längst ganz verfallen oder unbespielbar geworden sei.

Veranstaltungen Am Freitag, 31. Mai, findet um 19 Uhr ein Vortrag von Organist Leberecht Thiele über die Albrechtorgel im Haus der Bürger in Buchenberg statt. Am Sonntag, 2. Juni, ist um 9.30 Uhr Festgottesdienst in der Nikolauskirche. Am Samstag, 8. Juni, findet um 17 Uhr ein Orgelkonzert mit Bezirkskantor Marius Mack zum Thema „Deutsche Orgelmeister“ statt. Ein weiteres Konzert ist am Samstag, 15. Juni, um 17 Uhr zum Thema: „Orgelreise von Spanien nach Sachsen“ und am Samstag, 6. Juli, ebenfalls um 17 Uhr: „Tänze aus sieben Jahrhunderten.“ Am Samstag, 27. Juli, findet um 17 Uhr ein Orgelkonzert mit Kantor Jochen Kiene aus St. Georgen mit Orgelmusik aus England statt. Am Samstag, 17. August, 17 Uhr, musiziert Kantor Peter Hastedt zum Thema: „Vom Barock bis zur Moderne.“ Am Sonntag, 1. September, findet ebenfalls um 17 Uhr ein Konzert in der Nikolauskirche im Rahmen des St. Georgener Bergstadtsommers statt. (kst)