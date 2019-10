von Lothar Herzog

Volles Haus herrschte am Dienstag im Haus des Gastes. Unzählige Kinder in Begleitung ihrer Mütter, Väter und Großeltern rutschten ungeduldig auf ihren Stühlen hin und her und konnten es kaum erwarten, bis das Puppenspiel des Puppentheaters Kunterbunt aus dem niederbayerischen Egglham nahe Passau endlich losging. Gespielt wurde die spannende Geschichte des Autors Sven Nordquist „Wie Findus zu Pettersson kam“.

Mittendrin im Geschehen

Der alte Pettersson lebte lange Jahre allein auf seinem Bauernhof und war oft traurig, weil er niemanden zum Reden hatte. Dies wusste seine Nachbarin Beda Andersson und brachte ihm beim nächsten Besuch einen Pappkarton mit, auf dem „Findus grüne Erbsen“ stand. Darin befand sich ein junger Kater, den Pettersson sofort in sein Herz schloss. Er nannte ihn Findus. Bald schon begann Findus zu sprechen und das Leben wurde für Pettersson schöner und glücklicher. Eines Morgens jedoch war es ungewöhnlich still im Haus. Findus war auf Entdeckungsreise gegangen und hatte draußen im hohen Gras etwas Raschelndes vernommen. Aus Angst versteckte er sich in einer Kiste und weinte, bis ihn schließlich Pettersson fand. Nun ging die Abenteuerreise erst richtig los und die gespannten Kinder verfolgten die Geschichte so, als wären sie mittendrin im Geschehen.