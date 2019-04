von Lothar Herzog

Der SV Buchenberg bietet mit Fußball, Kinderturnen, Damengymnastikgruppe, Mädchen-Tanzgruppe und Freizeitsportgruppe Herren ein sportliches Angebot für jeden Geschmack und jede Altersklasse. Im vergangenen Jahr wurde kräftig in die eigene Infrastruktur investiert. Der Vorsitzender Wirtschaftsbetrieb und Organisation, Werner Fichter, berichtete bei der Jahreshauptversammlung von 36 umgesetzten Projekten.

Viel Eigenleistung

Viel Eigenleistung wurde beim Bau eines neuen Ballfangzauns, einem Dutzend zusätzlicher Parkplätze und dem vollständigen Rückbau der versiegten Brunnenanlage aufgewendet. Die Gymnastikgruppen wurden mit zusätzlichen Geräten ausgestattet. Viel Engagement fordert außerdem die Rasenplatzbewässerung, wofür extra ein Team gebildet wurde.

Neue Ziele

Die Investitionen sorgten für ein kräftiges Minus im Geschäftsjahr 2018. Wie Kassiererin Annette Fuchs erläuterte, sei das Geld für die Projekte bereits im Jahr 2017 erwirtschaftet und als Rücklage gebildet worden. Auch habe der Hauptverein das Jahr 2018 ohne Zuschuss des Fördervereins gemeistert. In diesem Jahr soll eine gebrauchte Spülmaschine angeschafft und der Rasenspielplatz in zwei Sets saniert werden.

Wiederaufstieg ist Ziel

Nach dem Abstieg in die Kreisliga B und der Verpflichtung des Trainer-Eigengewächses Martin Hils geht es mit der Spielgemeinschaft SG Buchenberg/Neuhausen wieder aufwärts. Nach Auskunft von Enrico Heckmann ist die erste Mannschaft derzeit Tabellenführer und die Reserve rangiert auf Platz drei. Der sofortige Wiederaufstieg in die Kreisliga A sei oberstes Ziel, sagte Heckmann. Durchweg positive Berichte gab es auch aus den anderen Abteilungen.

"Professionell geführt"

Bürgermeister Fritz Link bezeichnete den SV Buchenberg als "attraktiven, quicklebendigen und erfolgreichen Verein", der professionell wie ein kleines Unternehmen geführt werde. Er sei mit 378 Mitgliedern – mehr als jeder dritte Buchenberger – tief in der Gemeinde verwurzelt, rechnete der Bürgermeister aus. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Berthold Müller und Hildegard Weisser geehrt. Seit 40 Jahren halten Dieter Bösinger, Heinz Bösinger, Horst Gaul, Stefan Kaiser und Michael Lehmann dem SVB die Treue. Sie wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Die Gewählten

Bei den Neuwahlen wurde Werner Fichter für zwei Jahre wiedergewählt, ebenso der Vorsitzende Finanzen Sven Wilde, Beisitzer Raphael Obergfell sowie die Kassenprüfer Bernd Kaiser und Matthias Blum. Die Position Vorsitzender Sport bleibt weiterhin vakant und wird kommissarisch von Armin Obergfell gemanagt. Schriftführerin Sonja Seyfried übergab ihr Amt an Dominik Hilser. Für den ausscheidenden Beisitzer Felix Jäger rückte Hannelore Diringer neu in dieses Gremium. Die in der Jugendversammlung gewählten Jugendleiter Dirk Obergfell und Melissa Braun wurden in der Versammlung im Amt bestätigt.